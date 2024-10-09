

Проект резолюции Европарламента об отступлении Грузии от демократии

09.10.2024 13:45





На сайте Европейского парламента, опубликован проект резолюции Европейского парламента «Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии». Голосование по поекту состоится в Европарламенте 9 октября.



Как указано в тексте, Европейский парламент глубоко сожалеет по поводу отката демократии в Грузии, который усилился в текущем году, особенно в преддверии парламентских выборов 26 октября 2024 года.



В проекте резолюции Европейский парламент:



1. Выражает глубокую обеспокоенность в связи с откатом от демократии в Грузии, который происходил в геометрической прогрессии в течение этого года и особенно в преддверии парламентских выборов 26 октября 2024 года; решительно осуждает принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» и закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», а также изменения в Избирательный кодекс; считает, что вышеизложенное является инструментами, используемыми правительством для нарушения свободы слова, цензурирования СМИ, наложения ограничений на критические голоса в гражданском обществе и секторе НПО или для дискриминации уязвимых людей; подчеркивает, что вышеизложенное также несовместимо с ценностями и демократическими принципами ЕС, противоречит амбициям Грузии по членству в ЕС, наносит ущерб международной репутации Грузии и ставит под угрозу евроатлантическую интеграцию страны; решительно подчеркивает, что если вышеупомянутое законодательство не будет отменено, прогресс в отношениях Грузии с ЕС невозможен; сожалеет, что Грузия, некогда поборница демократического прогресса с евроатлантическими устремлениями, уже в течение значительного периода времени находится в состоянии свободного падения и отката от демократии;



2. Призывает Комиссию и государства-члены расследовать последствия отступления от демократии, которые представляют собой эти законы для их донорской роли в Грузии, и сообщить об этом возможном воздействии правительству и парламенту Грузии; призывает заморозить все финансирование ЕС, предоставляемое правительству Грузии, до тех пор, пока вышеупомянутые недемократические законы не будут отменены, и установить строгие условия для выплаты любого будущего финансирования правительству Грузии;



3. Выражает обеспокоенность атмосферой ненависти и запугивания, подогреваемой заявлениями представителей правительства Грузии и политических лидеров, а также нападками правительства на политический плюрализм; осуждает комментарии олигарха Бидзины Иванишвили и ведущих деятелей правительства, угрожающих запретить оппозиционные партии и называющих оппозицию «преступной политической силой»; отмечает, что такое запугивание серьезно подрывает политический процесс и свободу выражения мнений и способствует созданию атмосферы страха;



4. Призывает к тщательному расследованию жестокости полиции в отношении мирных демонстрантов во время весенних протестов против закона о «Прозрачности иностранного влияния» в Грузии;



5. Повторяет свои призывы к Комиссии незамедлительно оценить, как законы Грузии о «Прозрачности иностранного влияния» и «Семейных ценностях и защите несовершеннолетних», отмена гендерных квот и другие изменения в избирательном законодательстве, реализация рекомендаций Венецианской комиссии в целом и проведение выборов в соответствии с принятыми международными стандартами влияют на непрерывное выполнение Грузией контрольных показателей либерализации визового режима, в частности контрольного показателя основных прав, который является важнейшим компонентом политики ЕС по либерализации визового режима;



6. Подтверждает свою неизменную поддержку законных европейских устремлений грузинского народа и его желания жить в процветающей стране, свободной от коррупции, которая в полной мере уважает основные свободы, защищает права человека и гарантирует открытое общество и независимые СМИ; подчеркивает, что решение предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС было мотивировано желанием признать достижения и демократические усилия гражданского общества Грузии, а также подавляющую поддержку вступления в ЕС среди ее граждан, причем более 80% грузинского народа неизменно выступают за это; высоко оценивает усилия, предпринятые президентом Грузии Саломе Зурабишвили для возвращения Грузии на демократический и проевропейский путь развития;



7. Выражает сожаление по поводу личной роли грузинского олигарха Бидзины Иванишвили, вернувшегося в активную политику 30 декабря 2023 года, когда он стал «почетным председателем» партии «Грузинская мечта», в текущем политическом кризисе и в очередной попытке подорвать евроатлантическую ориентацию страны в пользу поворота в сторону России; повторяет свой призыв к Совету и демократическим партнерам ЕС ввести немедленные и целенаправленные персональные санкции в отношении Иванишвили за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии;



8. Призывает ЕС и его государства-члены привлечь к ответственности и ввести персональные санкции в отношении всех лиц, ответственных за подрыв демократии в Грузии, которые причастны к насилию, совершенному против политических оппонентов и мирных протестующих, и которые распространяют антизападную дезинформацию; приветствует персональные санкции, введенные США в отношении должностных лиц «Грузинской мечты»;



9. Выражает обеспокоенность в связи с тем, что многие недавние законодательные предложения, принятые большинством «Грузинской мечты» в парламенте Грузии, предают стремление подавляющего большинства грузинского народа жить в демократическом обществе, продолжать демократические и правовые реформы, тесно сотрудничать с евроатлантическими партнерами и взять на себя обязательство по пути к членству в ЕС;



10. Подчеркивает, что права на свободу выражения мнений и собраний, а также на мирный протест являются основными свободами и должны соблюдаться при любых обстоятельствах, особенно в стране, стремящейся вступить в ЕС;



11. Подчеркивает, что роль общественного наблюдателя, выполняемая гражданским обществом и независимыми СМИ, имеет важное значение для демократического общества и имеет решающее значение для продвижения реформ, связанных с вступлением в ЕС, и поэтому призывает власти Грузии сделать все возможное, чтобы гарантировать благоприятную среду, в которой гражданское общество и независимые СМИ могут процветать;



12. Напоминает, что Европейский совет 14 и 15 декабря 2023 года предоставил Грузии статус страны-кандидата при том понимании, что будут предприняты соответствующие шаги, изложенные в рекомендации Комиссии от 8 ноября 2023 года; подчеркивает, что недавно принятое законодательство явно противоречит этим амбициям и фактически приостановило интеграцию Грузии в ЕС;



13. Повторяет свой призыв к вице-президенту Комиссии/верховному представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности, комиссару по вопросам соседства и расширения и председателю Комиссии напомнить правительству Грузии о принятых им обязательствах, а также о ценностях и принципах, которых оно придерживалось при подаче заявки на членство в ЕС;



14. Подчеркивает реальные возможности, которыми Грузия воспользуется после начала переговоров о вступлении, такие как предварительная помощь вступлению, которая улучшит уровень жизни граждан Грузии, а также поддержит институты, инфраструктуру и социальные услуги;



15. Настоятельно призывает власти Грузии обеспечить, чтобы предстоящие парламентские выборы в октябре 2024 года соответствовали самым высоким международным стандартам, гарантируя прозрачный, свободный и справедливый процесс, отражающий демократическую волю народа; настаивает на отмене укоренившейся практики злоупотребления государственными ресурсами и административным потенциалом в интересах правящей партии; настоятельно призывает власти Грузии принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы все уважаемые организации гражданского общества, участвующие в наблюдении за выборами, могли наблюдать за этими выборами без помех или вмешательства в их работу;



16. Разделяет обеспокоенность, высказанную Венецианской комиссией в связи с принятием поправок к правовым основам выборов в Грузии и Избирательному кодексу, соглашаясь с тем, что эти изменения в Избирательном кодексе окажут существенное влияние на восприятие заинтересованными сторонами беспристрастности и справедливости избирательной администрации и доверие к ним;



17. Выражает обеспокоенность в связи с решением открыть лишь ограниченное количество избирательных участков за рубежом, несмотря на многочисленные просьбы грузинской диаспоры, тем самым лишая большинство грузин, проживающих за рубежом, права голоса; глубоко обеспокоен сообщениями о том, что правительство Грузии создает препятствия коалиции из 30 НПО и Transparency International Georgia в их усилиях по проведению кампании «Иди и голосуй»; считает эти препятствия попыткой подорвать демократию в стране;



18. Отмечает, что на фоне значительной международной реакции, ставящей под сомнение легитимность предстоящих выборов, премьер-министр Грузии «рекомендовал» Антикоррупционному бюро отменить свое решение от 24 сентября 2024 года, в котором Transparency International Georgia была обозначена как имеющая «заявленные избирательные цели», и Антикоррупционное бюро действительно отменило его 2 октября 2024 года; напоминает, что первоначальное решение, если оно будет исполнено и не будет отменено, лишит одну из ведущих организаций гражданского общества Грузии доступа к иностранному финансированию, что серьезно затруднит ее способность продолжать свою деятельность, включая наблюдение за выборами, а также вызовет обеспокоенность по поводу политической нейтральности Антикоррупционного бюро;



19. Выражает сожаление по поводу использования «Грузинской мечтой» жестоких кадров войны в Украине в качестве средства манипулирования мнениями и распространения дезинформации, а также пророссийских и антиукраинских настроений в своей предвыборной кампании в октябре 2024 года;



20. Ожидает, что «Грузинская мечта» будет уважать волю и свободный выбор грузинского народа на предстоящих парламентских выборах и обеспечит мирную передачу власти; требует, чтобы «Грузинская мечта» и ее лидеры немедленно прекратили насилие, запугивание, разжигание ненависти, преследования и репрессии, которые она совершает против оппозиции, гражданского общества и независимых СМИ;



21. Твердо убежден, что предстоящие выборы будут иметь решающее значение для определения будущего демократического развития Грузии и ее геополитического выбора, а также ее способности добиться прогресса в вопросе получения статуса государства-члена ЕС; признает, что все еще возможно консолидировать демократическое будущее Грузии как страны-кандидата на вступление в ЕС с молодым, активным поколением лидеров, примером чего стали спонтанные протесты против «закона об иностранных агентах», которые прошли в 2024 году;



22. Выражает глубокую обеспокоенность по поводу возросшего влияния России в Грузии, включая рост иммиграции из России, расширение торговых связей с Россией и готовность Грузии добиваться примирения с Россией, несмотря на войну России в Украине и оккупацию ею пятой части суверенной территории Грузии; призывает правительство Грузии ввести санкции против России в ответ на ее агрессивную войну против Украины, продолжить свою прежнюю политику непризнания оккупированных территорий и выполнить свое обязательство по принятию эффективных мер для предотвращения обхода европейских санкций; призывает правительство Грузии полностью соответствовать внешней политике ЕС и стратегии ЕС в отношении России;



23. Решительно повторяет свое настоятельное требование о немедленном и безусловном освобождении бывшего президента Михаила Саакашвили по гуманитарным соображениям с целью прохождения лечения за рубежом; подчеркивает, что правительство Грузии несет полную и неоспоримую ответственность за жизнь, здоровье, безопасность и благополучие бывшего президента Михаила Саакашвили и должно нести полную ответственность за любой вред, который ему может быть причинен;



24. Отмечает, что правительство Грузии еще больше ухудшило доступ к публичной информации, включая архивы советских времен, используя Общий регламент ЕС о защите данных для ложного оправдания драконовских ограничений доступа к архивам, и что некоторые из важнейших советских архивов Грузии (включая архивы бывшего КГБ и бывшего Центрального комитета Коммунистической партии) были полностью закрыты с октября 2023 года без каких-либо объяснений; подчеркивает манипуляцию и фальсификацию Россией истории, включая советскую историю, в рамках ее агрессивной войны против Украины и ее военных угроз в отношении других стран; сожалеет о растущем культе Сталина и связанном с этим усилении советской ностальгии в Грузии, поддерживаемом правящим правительством, что подчеркивает ее более тесную связь с Россией;



25. Поручает своему Председателю направить настоящую резолюцию вице-президенту Комиссии/Верховному представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности, Совету, Комиссии, правительствам и парламентам государств-членов, Совету Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Президенту, правительству и парламенту Грузии.





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