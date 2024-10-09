

«Мы дали Грузии либерализацию визового режима, но можем ее отозвать» — Грегорова

09.10.2024 14:01





Европарламентарий Маркета Грегорова сделала резкое заявление в отношении Грузии, отметив, что Европейский Союз может отозвать как безвизовый режим для грузинских граждан, так и статус кандидата на вступление в ЕС. Причиной её комментариев стало недовольство курсом грузинского правительства, которое, по мнению Грегоровой, утратило интерес к европейскому будущему страны.



Она отметила, что на фоне действий грузинской власти и принятых законов очевидно, что правительство не придерживается курса на евроинтеграцию. Более того, Грегорова упомянула о переносе санкций в отношении Грузии, чтобы не разрушить её связи с Россией, которая оккупировала часть грузинской территории. Однако по её словам, Европа может потерять Грузию как союзника, если нынешняя тенденция сохранится.



Визовая либерализация

Процесс визовой либерализации Грузии начался в 2012 году, когда ЕС и Грузия начали переговоры о плане действий по либерализации визового режима. В 2017 году Европейский Союз утвердил безвизовый режим для грузинских граждан, который позволил им свободно перемещаться в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение 180 дней. Визовая либерализация стала значимым шагом на пути интеграции Грузии с Европой, символизируя прогресс в реформировании законодательства, борьбе с коррупцией и повышении уровня демократизации в стране.



Грузинская общественность восприняла это как важное достижение, открывающее новые возможности для граждан, включая свободу передвижения, доступ к образовательным программам и деловым поездкам в страны ЕС. Однако ЕС ясно дал понять, что безвизовый режим зависит от продолжения реформ, соблюдения прав человека и приверженности демократическим ценностям.



Угроза потери визового режима

Последние действия правящей «грузинской мечты», включая законодательные инициативы, которые, по мнению оппонентов, противоречат европейским ценностям, а также явное смягчение риторики в отношении России, вызвали недовольство среди лидеров ЕС. В частности, поддержка властями антизападных инициатив и публичные споры с ключевыми европейскими партнёрами усилили сомнения в приверженности Грузии курсу евроинтеграции.



Грегорова в своём заявлении подчеркнула, что визовая либерализация была предоставлена Грузии с условием соблюдения демократических норм и стандартов, и что ЕС имеет право пересмотреть это решение, если страна отклонится от этих обязательств. С её слов стало ясно, что Европе важен стабильный и предсказуемый партнёр, который идёт по пути интеграции, а не сближения с Россией, что может привести к ухудшению отношений между ЕС и Грузией.



Возможные последствия

Если ЕС решится на отзыв визовой либерализации, это нанесёт серьёзный удар по грузинскому обществу и экономике. Его отмена усилит общественное недовольство и станет серьёзным сигналом для других стран региона, стремящихся к евроинтеграции, что европейские стандарты не являются лишь формальностью, а требуют серьёзных обязательств и реформ.



Кроме того, угроза отзыва визовой либерализации может привести к ещё большему обострению внутренней политической ситуации в Грузии, где оппозиция использует евроинтеграцию как важный аргумент в критике правящей партии. В долгосрочной перспективе Грузия может оказаться в положении, когда ей придётся выбирать между ориентацией на Европу и продолжением политического курса, который приближает её к России.



Таким образом, заявление Грегоровой подчёркивает, что судьба Грузии в значительной степени зависит от её нынешних политических решений.





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