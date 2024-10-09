

Лукашенко надеется на возвращение Грузии в СНГ

09.10.2024 14:09





Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко на саммите в Москве заявил, что хотел бы восстановления «семьи СНГ» в ее прежнем составе.



«Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила свое полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины, в восстановлении нормальной жизни которой нам придется участвовать. Я абсолютно уверен, что так и будет. Просто это вопрос времени», – приводит слова Лукашенко агентство «Белта».



Лукашенко подчеркнул, что странам нужно дорожить тем, что они имеют в Содружестве.



«Все, кто не оторвался от нашего Содружества, сегодня показывают приличные результаты. Не потеряли управления своей страной, остаются полноценными субъектами международных отношений», – сказал он.



Ранее Лукашенко говорил, что в Грузии «наелись западных обещаний» и хотят вернуться на рынок СНГ: «потому что никто вас ни с молоком, ни с мясом, ни с вином на свои рынки не пустит».



Он также заявлял, что Грузия «уже далеко отошла» от других постсоветских стран: здесь молодежь на английском языке разговаривает чаще, чем на русском.



Напомним, что власти Грузии, несмотря на сближение позиций с Россией, говорят, что их цель – вступление в Евросоюз к 2030 году.



Грузия приняла решение о выходе из СНГ после войны 2008 года. Её членство было официально прекращено с 18 августа 2009 года.





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