

Саакашвили: Люди устали от лжи и издевательств, они вправе быть рассерженными

09.10.2024 14:13





Я убежден, что в героях Шиндиси, Татунашвили, Анцухелидзе был ген 300 арагвинцев, но были у нас и предатели – с генами питиахша Варскена, Корганашвили, разумеется, который есть и в Иванишвили, и в Каладзе. Это соревнование двух генетических линий в Грузии. Я хочу, чтобы все поняли, о чем мы здесь говорим, потому что люди устали от лжи и издевательств, люди быть рассерженными, - заявил третий президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе судебного процесса, к которому он подключился дистанционно из клиники «Вивамед».



Как отметил Саакашвили, с этими словами он обращается «к тем, кто призывает нас извиниться, а именно к Иванишвили и его хозяевам в России».



Кроме того, Саакашвили затронул тему социологических опросов, связанных с выборами.



«По всем опросам на первом месте находится грузинская оппозиция в целом и «Национальное движение». «Национальное движение» может выйти на первое место на этих выборах. Очень важно, чтобы электорат «Национального движения» собрался и люди увидели, что это самая главная сила, потому что эта сила может прорвать плотину «Мечты», но в любом случае, различных оппозиционных групп в общей сложности в два раза больше, чем «Грузинская мечта», - заявил Михаил Саакашвили.



Вместе с тем, как отметил Саакашвили, говоря о «Грузинской мечте», никто не верит в ложь.



«В конце 2013 года завершалось строительство порта Анаклия, того же порта Лазика и самого города. Теперь, в 2024 году нам говорят, что построят его, тогда как не могут сделать потолок в метро Варкетили. Просто позор!» - заявил Саакашвили.





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