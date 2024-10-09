

ЦИК Грузии может закрыть избирательный участок в Израиле

09.10.2024 14:18





Центризбирком Грузии перед выборами 26 октября может закрыть избирательный участок в Израиле в целях безопасности.



Соответствующее предложение МИД направил в ЦИК.



Центризбирком подтвердил, что вопрос выносится на рассмотрение. Решение будет принято в ближайшее время.



В ранее опубликованном Центризбиркомом списке участков за рубежом числится один участок в Израиле по адресу Moshe Aviv Tower fl 30th, Zeev Jabotinsky street 7, Ramat Gan, 5252007, Israel.





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