

Конституционный суд Грузии пошел по пути Конституционного суда России - представитель ЕНД

09.10.2024 15:31





Конституционный суд Грузии пошел по пути Конституционного суда России. Мне жаль, что в этой стране судьи Конституционного суда не оказались на страже государственных интересов, однако 26 октября граждане Грузии защищать эту страну, демократию и европейскую перспективу этой страны, - заявила одна из лидеров «Единства – Национального движения» Тамар Кордзая, оценивая решение Конституционного суда относительно закона «О прозрачности иностранного влияния».



Вместе с тем, как отметила Тамар Кордзая, судьи Конституционного суда Грузии разделили судьбу 84 депутатов, которые предательски приняли «российский закон» по заданию России.



«Судьи Конституционного суда Грузии разделили судьбу тех 84 депутатов, которые предательски принявших «российский закон» по заданию России, который они сами называют «законом о прозрачности». Очень жаль, что Конституционный Суд не решился приостановить действие закона…



Мне жаль, что в этой стране судьи Конституционного суда не оказались на страже государственных интересов, однако 26 октября граждане Грузии защищать эту страну, демократию и европейскую перспективу этой страны», - заявила Тамар Кордзая.



Напомним, Конституционный суд Грузии не удовлетворил требование о приостановлении действия закона «О прозрачности иностранного влияния». Вместе с тем, суд признал поданные иски частично приемлемыми, а это значит, что начнется их обсуждение по существу.





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