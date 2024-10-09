

Во Франции собирают средства на транспортировку грузинских мигрантов на избирательные участки

09.10.2024 16:06





Граждане собирают деньги транспортировку мигрантов проживающих в различных районах Франции к избирательному участку. Инициатива принадлежит инициативной группе свободных граждан «Один гражданин – один голос». Их цель – максимизировать участие граждан Грузии в выборах 26 октября.



Как рассказала Netgazeti представитель инициативной группы Тамара Демурия, инициатива возникла после того, как в различных крупных городах Франции не открылись избирательные участки.



«Многие грузины проживают во Франции, а Франция – огромная по территории страна. Человеку нужно как минимум 3-4 часа, чтобы прибыть в Париж. Поэтому мы решили помочь этим людям приехать в Париж 26 октября, чтобы проголосовать и реализовать свое конституционное право», говорит Тамара Демурия.



По ее словам, многие грузины сами пожелали помочь своим соотечественникам проживающим во Франции.



«Мы точно знаем, что поможем грузинам в Бретани, потому что они ближе и их много. Мы провели опрос, и среди тех, кто принял участие в этом опросе, на первом месте находится регион Бретань, в него входят Ренн, Нант, Сен-Бриё Ренн и различные окрестные города. Потом следуют другие города… такие как Лион, Монпелье, Тулуза, Бордо, Ницца, но, что касается этих городов, то здесь нам понадобится больше денег», — говорит Тамара Демурия.



«Приближается 26 октября, несмотря на наши усилия, власти не разрешили нам открыть избирательные участки в крупных городах Франции, единственный офис — в Париже.



С друзьями нам удалось накопить 5 тысяч евро за последние 8 месяцев, но этого недостаточно для проекта помощи, который мы хотели бы предоставить гражданам Грузии и нанять транспорт из крупных городов, чтобы в день выборов в парламент 26 октября, иметь возможность помочь (гражданам) с поездкой.



Какой бы ни была сумма, принять участие в этом сборе может каждый», — указано в сообщении организации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





