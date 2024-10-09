

Европарламент одобрил проект резолюции по Грузии

09.10.2024 16:09





Европарламент поддержал резолюцию по Грузии. За неё проголосовали 495 депутатов Европарламента, 73 против, 86 воздержались.



Депутаты Европарламента одобрили подготовленный по Грузии проект резолюции с поправками, в частности в шестой пункт проекта резолюции, который гласит: «еще раз подтверждает свою решительную поддержку законных европейских устремлений грузинского народа и его желания жить в процветающей стране, свободной от коррупции, которая полностью уважает основные свободы, защищает права человека и обеспечивает открытое общество и независимые СМИ; Подчеркивает, что решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата в ЕС было мотивировано желанием признать достижения и демократические усилия грузинского гражданского общества, а также требование граждан о вступлении в Европейский союз, которое поддерживается более чем 80% грузинского народа; Ценит усилия президента Грузии Саломе Зурабишвили по возвращению Грузии на путь демократического и проевропейского развития», — добавлено следующее предложение: «Решительно осуждает усилия партии «Грузинская мечта» заставить замолчать президента Грузии через процедуру импичмента по необоснованным причинам».



Также в седьмой пункт проекта резолюции, где написано: «осуждает личную роль олигарха Бидзины Иванишвили, который вернулся в активную политику 30 декабря 2023 года, когда стал «почетным председателем» партии «Грузинская мечта», в условиях нынешнего политического кризиса и попытки вновь подорвать евроатлантическую ориентацию страны в пользу поворота к России; Вновь призывает Совет и демократических партнеров ЕС ввести немедленные и целенаправленные персональные санкции против Иванишвили за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии», добавляя следующее предложение: «а также другие действия, приносящие пользу России».



Депутаты Европарламента представили проект резолюции по Грузии 8 октября. В нем они призвали Грузию как страну-кандидата в ЕС «ввести санкции против России в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину и эффективно реализовать меры по предотвращению обхода Санкции ЕС, как она и обещала сделать. Также депутаты Европарламента призвали Совет Европы «рассмотреть вопрос о введении персональных санкций в отношении Бидзины Иванишвили за его роль в ухудшении политического процесса и ситуации с правами человека в Грузии». Депутаты Европарламента также призвали Европейский Союз и его государства-члены «ввести санкции против тех грузинских чиновников, которые причастны к нарушениям прав человека в отношении граждан Грузии или к откату страны к демократии».



Кроме того, депутаты Европарламента призвали власти Грузии «немедленно освободить бывшего президента Михаила Саакашвили и позволить ему получить должное лечение за рубежом». Также депутаты Европарламента призвали большинство «Грузинской мечты» «немедленно отозвать законы «О прозрачности иностранного влияния» и «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних».





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