

72 года жизни и 24 года у власти: как правление Путина отразилось на Грузии

09.10.2024 16:57





7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года. При этом треть своей жизни он возглавляет Россию. За годы правления Путина в РФ были ликвидированы независимая оппозиция и свобода слова, приняты репрессивные законы и развязаны кровопролитные войны против соседей. SOVA решила вспомнить, как действия путинского режима отразились на Грузии.



Визовый режим



Свою вертикаль власти Владимир Путин начал строить под девизом борьбы с терроризмом. Еще будучи премьер-министром, в ноябре 1999 года, Путин предложил ввести визовый режим для Грузии, объяснив это тем, что с ее территории в Чечню и обратно беспрепятственно переходят исламские боевики. Визовые ограничения, при этом, не коснулись жителей Абхазии и Цхинвальского региона.



Считается, что истинной причиной введения визового режима стало нарастающее раздражение Москвы внешним курсом президента Эдуарда Шеварднадзе. Он открыто заявил о намерении Тбилиси интегрироваться в западные структуры.



Кроме того, Грузия стала вовлекаться в трансграничные экономические проекты. Строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, который должен был соединить Каспийское море с Турцией в обход России, стал символом этого курса и усилил напряженность в отношениях.



Массовая депортация



В 2006 году в Грузии арестовали граждан России, обвиненных в работе на ГРУ. В ответ Кремль организовал массовую депортацию граждан Грузии, проживающих в РФ. По данным правозащитников, облавы были «случайными и неразборчивыми», с многочисленными нарушениями базовых прав человека. Многие граждане были депортированы на родину грузовыми самолетами.



Европейский суд по правам человека признал, что Россия нарушила ряд статей Европейской конвенции по правам человека.



Блэкаут



В том же 2006 году была совершена серия диверсий на энергетических объектах, связывающих Грузию и Россию. В ночь на 22 ноября на двух газопроводах, по которым из РФ поставлялся газ, в 30 километрах к югу от Владикавказа, произошли взрывы. Немного позже, уже в Карачаево-Черкесии, были также подорваны две опоры линии электропередачи – она снабжала Грузию российским электричеством.



Эмбарго



В 2006 году в качестве наказания Тбилиси Россия также ввела запрет на импорт грузинских товаров, включая вино, минеральную воду и сельскохозяйственную продукцию. По официальным заявлениям, эти товары не соответствовали стандартам качества. Потери грузинской экономики в первый год действия эмбарго оценивались в 40-70 млн долларов.



Война-2008



На фоне кризиса в отношениях между Тбилиси и Москвой Россия начала выдавать паспорта жителям сепаратистских регионов – Абхазии и Южной Осетии. Позже под предлогом защиты своих граждан она развязала войну против Грузии.



7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию страны. Грузинские города подверглись бомбардировкам, тысячи мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.



Война обернулась оккупацией 20% территорий Грузии. 25 августа 2008 года Кремль официально признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.



Возобновление торговли



В 2013 году после переговоров, инициированных «Грузинской мечтой», Россия частично сняла эмбарго. В результате сначала были возобновлены поставки грузинского вина и минеральной воды, к которым позже добавились сельхозпродукты и овощи и фрукты.



Прекращение авиасообщения



В июне 2019 года депутат Госдумы РФ от Компартии Сергей Гаврилов оказался в кресле спикера парламента Грузии – на правах председателя Межпарламентской ассамблеи православия он обратился к собравшимся на русском. Это вызвало стихийные протесты в Тбилиси, которые были жестоко разогнаны властями.



После «Ночи Гаврилова» в Москве заявили о «русофобской истерии» в Грузии. В качестве наказания Владимир Путин подписал указ о прекращении прямого авиасообщения между странами.



Тогда же в 2019 году во время одной из встреч с журналистами глава Кремля заявил, что Грузия – оккупант и что «никакой Грузии не было, была Тифлисская губерния».



Отмена виз и возобновление полетов



С началом полномасштабной войны в Украине в отношениях России и Грузии постепенно начинается оттепель. Грузинские власти отказались вводить санкции в отношении РФ, ссылаясь на угрозу открытия «второго фронта».



В ответ на это в мае 2023 года Владимир Путин подписывает указ об отмене визового режима для граждан Грузии – за исключением тех, кто едет работать, и возобновляет прямое авиасообщение между странами.



Очамчире



В ходе войны в Украине российский флот начал подвергаться массированным атакам в Севастополе. Оттуда Россия переместила большую часть своего флота в Новороссийск, но и там он остался уязвим. В октябре 2023 года де-факто глава Абхазии заявил, что в порту Очамчире будет построена новая российская военно-морская база – для «постоянного места дислокации» части российского Черноморского флота.



Наплыв российских мигрантов



В результате развязанной против Украины войны и объявленной в РФ мобилизации в Грузию хлынули тысячи военнобязанных россиян, которые по разным причинам не хотели воевать или жить в условиях международных санкций. По некоторым оценкам, не менее 100 тысяч граждан РФ продолжают жить на территории Грузии, активно осваивая бизнес и рынок недвижимости. Это привело к резкому скачку цен в стране. Кроме того, наблюдатели говорят о рисках, связанных с ростом влияния российского бизнеса в Грузии.



Бордеризация



За 16 лет ползучей оккупации Россия захватила около 125 квадратных километров территории Грузии. Этот метод заключается в постепенном передвижении т. н. границы, сопровождающемся установкой заборов и пограничных постов, что приводит к отчуждению земель. За это время российскими пограничниками было похищено более 200 человек.



В 2016 году у административной границы с Абхазией был застрелен гражданин Грузии Гига Отхозория. В 2018 году в Цхинвальском регионе был похищен и до смерти замучен в ходе пыток бывший военнослужащий Арчил Татунашвили. В 2023 году в селе Кирбали по дороге в церковь был застрелен Тамаз Гинтури.



Путин и другие российские чиновники игнорируют подобные случаи или обвиняют в провокациях грузинскую сторону. Ни за одно из этих преступлений РФ не понесла наказание.



Источник: SOVA

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