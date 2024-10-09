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В отношении каналов, отказавшихся транслировать ролики «Мечты», составлен протокол
09.10.2024 17:23
Национальная комиссия коммуникаций Грузии составила протокол об административных нарушениях в отношении трех оппозиционных телеканалов («Мтавари», «Формула» и «Пирвели»), которые отказались транслировать предвыборную рекламу «Грузинской мечты». На видео изображены разрушенные агрессией России украинские города, а рядом — города и здания в Грузии, восстановленные или построенные в период правления «Грузинской мечты». Окончательное решение по штрафам примет Тбилисский городской суд.
Представители телекомпаний посчитали, что реклама правящей партии содержит военную пропаганду, внушает страх избирателям, и таким образом в «Грузинской мечте» пытаются заручиться их поддержкой.
В руководстве телекомпаний «Мтавари», «Формула» и «Пирвели» заявляют, что данная реклама аморальна и неэтична, поэтому считают, что ее размещением они нарушат закон.
Несколько недель назад Национальная комиссия по коммуникациям Грузии составила протокол о нарушениях в отношении трех телекомпаний за то, что те удалили из эфира предвыборный ролик «Грузинской мечты». В ролике были показаны гражданские активисты и представители неправительственных организаций и звучал призыв: «Скажите нет моральному перерождению общества и выберите традиционные ценности».
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