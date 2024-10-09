

Бундестаг Германии выступает за введение целевых санкций против Грузии

09.10.2024 17:29





10 октября Бундестаг Германии проголосует по проекту резолюции «За европейское будущее Грузии».



Резолюцию разработали «Социал-демократическая партия Германии», «Союз 90/Зеленые» и «Либерально-демократическая партия».



Как отмечается в резолюции, авторитарный и антиевропейский курс нынешнего правительства Грузии целенаправленно ставит под угрозу европейское будущее Грузии.



В документе отмечается, что закон «О прозрачности иностранного влияния» не может и не будет способствовать дальнейшему прогрессу в процессе вступления в ЕС.



Тут же подчеркивается роль почетного председателя «Грузинской мечты» и говорится, что цель сохранения власти Бидзины Иванишвили поставлена выше европейского будущего и демократической стабильности Грузии.



• На европейском уровне способствовать полноценному осуществлению решений ЕС от 17 июня 2024 года;

• На европейском уровне настоятельно требуем, чтобы в случае с Грузией больше не происходило продвижения в процессе вступления в ЕС до тех пор, пока в силе закон о так называемой «прозрачности иностранного влияния». Венецианская комиссия Совета Европы также потребовала отзыва закона;

• В духе решений Европейского совета от 27 июня 2024 год способствовать свободным и справедливым выборам, поддерживая международные миссии по наблюдению за выборами ОБСЕ (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы, и поставить формирование будущих отношений с Грузией в зависимость от свободы и справедливости парламентских выборов;

• При оценке выборов на основе отчетов ОБСЕ и ЕС особое внимание следует уделить тому, ставят ли под сомнение установленные долгосрочными наблюдательными миссиями недемократические практики в предвыборный период, напр. мобилизация административного ресурса для поддержки политики правящей партии, легитимность выборов;

• призвать власти Грузии прекратить незаконное преследование полицией и прокуратурой участников мирных протестов;

• На европейском уровне способствовать тому, чтобы в качестве предварительного условия для дальнейшего вступления Грузии в Европейский Союз стала отмена законов, которые массово ограничивают права LGBTQIA+, а также настоятельно призвать парламентское большинство «Грузинской мечты» отозвать эти законы. Потому что планируемые изменения в законодательстве и Конституции — это атака не только на сообщество LGBTQIA+, но и на права человека, свободу слова и свободное гражданское общество;

• На европейском уровне способствовать тому, чтобы в рамках процесса присоединения к ЕС призвать правительство Грузии отозвать принятый в мае 2024 года закон «Об оффшорах», который ослабляет экономическую прозрачность и борьбу с коррупцией и может создать возможности для уклонения от санкций;

• Призвать Россию безоговорочно уважать территориальную целостность Грузии и решительно осудить любое вмешательство российских войск на де-факто контролируемых территориях в нарушение международного права, а также попытки дальнейшей дестабилизации Грузии;

• На европейском уровне способствовать сохранению безвизового режима для населения Грузии, несмотря отступление правительства в демократии, поскольку приостановка безвизового режима затронет все население Грузии и проевропейские силы;

• Небюрократически поддерживать репрессированных гражданских активистов и лиц LGBTQIA+, при необходимости, адаптировать меры, направленные на их защиту;

• внимательно следить за ситуацией в Грузии с целью выявления возможных фактов, которые могут послужить предлогом для введения целевых санкций;

• усилить культурный обмен с гражданским обществом Грузии и при выделении федеральных средств государственным учреждениям Грузии обращать внимание на то, чтобы они не использовались для отхода от демократических стандартов страны», - говорится в резолюции.





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