

Георгий Гахария провел встречу с президентом страны

09.10.2024 18:24





[На встрече] о конкретных именах и фамилиях речи не было. Может есть кандидатура, которая приемлема и до выборов, может есть кандидатура, которая неприемлема до выборов. Для меня самое главное – создать среду в стране, при которой и «Мечта», и «Национальное движение» терпят поражение, - заявил журналистам председатель партии «Гахария – За Грузию» Георгий Гахария после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



По его словам, обещание президента, что она не собирается миловать Михаила Саакашвили, можно только приветствовать, поскольку свободный Михаил Саакашвили является еще большим источником радикализации и угрозы в этой стране.



«Борьба за должности – не наше дело. Мы видим, где проходит основная линия борьбы, она проходит через защиту демократизации и возвращение страны в Европу. Поэтому о конкретных именах и фамилиях речи не было. В хартии не указаны сроки. Мы остаемся в этом процессе, чтобы победить и отстранить «Мечту» от власти так, чтобы у «Национального движения» не было шансов.



Может быть кандидатура, приемлемая еще до выборов, может быть кандидатура, неприемлемая до выборов. Может есть кандидатура, которая приемлема и до выборов, может есть кандидатура, которая неприемлема до выборов. Для меня самое главное – создать среду в стране, при которой и «Мечта», и «Национальное движение» терпят поражение. Для этого я готов к любому сотрудничеству с грузинским народом, гражданами Грузии, в том числе и с президентом, потому что знаю, что она также разделяет эту нашу позицию», - заявил Георгий Гахария.





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