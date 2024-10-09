

Экс-омбудсмен: Конституционный суд не сумел выполнить возложенную на него функцию

09.10.2024 18:35





Решение Конституционного суда, не приостанавливать действие российского закона, лишено юридического обоснования, не учитывает правовые выводы местных и международных экспертов и представляет собой предательство Конституции со стороны судей, - заявила журналистам основательница «Европейской орбиты Грузии» Нино Ломджария, говоря о решении Конституционного суда Грузии относительно закона «О прозрачности иностранного влияния».



По ее словам, очень жаль, что суд не смог принять независимое решение.



«Грузинские СМИ и неправительственные организации благодарят двух судей за несогласие и продолжают борьбу против установления авторитаризма и цензуры в Грузии. Мы продолжим юридический спор против российского закона как внутри страны, так и в международных институтах и ​​при поддержке грузинского народа обязательно добьемся его окончательной и безоговорочной отмены», - заявила Нино Ломджария.



Для справки, Конституционный суд Грузии не удовлетворил требование о приостановлении действия закона «О прозрачности иностранного влияния». Вместе с тем, суд признал поданные иски частично приемлемыми, а это значит, что начнется их обсуждение по существу.





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