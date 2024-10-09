

НПО: Решение КС не приостанавливать действие российского закона лишено юридического обоснования

09.10.2024 19:10





Решение Конституционного суда, не приостанавливать действие российского закона, лишено юридического обоснования, не учитывает правовые выводы отечественных и международных экспертов и представляет собой предательство Конституции со стороны судей, - говорится в совместном заявлении грузинских неправительственных организаций относительно решения Конституционного суда Грузии, который не удовлетворил требование о приостановлении действия закона «О прозрачности иностранного влияния».



Согласно заявлению неправительственного сектора, у суда был исторический шанс воспрепятствовать приостановке процесса европейской интеграции, не допустить бесконтрольного доступа правительства к конфиденциальной информации граждан и поддержать собственный народ, который месяцами, несмотря на насилие со стороны правительства, стойко противодействовал российскому закону.



«К сожалению, Конституционный суд не смог принять независимое решение, он вновь попал под влияние правящей партии и не сумел выполнить возложенную на него функцию – защиту Конституции.



Грузинские СМИ и неправительственные организации благодарят двух судей за несогласие и продолжают борьбу против установления авторитаризма и цензуры в Грузии.



Мы продолжим юридический спор против российского закона как внутри страны, так и в международных институтах, и ​​при поддержке грузинского народа обязательно добьемся его окончательной и безоговорочной отмены», - говорится в заявлении.



Для справки, Конституционный суд Грузии не удовлетворил требование о приостановлении действия закона «О прозрачности иностранного влияния». Вместе с тем, суд признал поданные иски частично приемлемыми, а это значит, что начнется их обсуждение по существу.





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