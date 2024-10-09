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ЦИК Грузии и местные мониторинговые организации подписали меморандум


09.10.2024   19:44


Между Центральной избирательной комиссией Грузии и местными неправительственными организациями подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сказано в информации ЦИК, стороны, подписавшие документ, договорились о едином определении статей 45, 48 и 49 Избирательного кодекса об административном ресурсе и подтверждают, что будут руководствоваться определениями, указанными в меморандуме, в случае административного и судебного разбирательства.


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