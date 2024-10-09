

Питер Стано: ЕС призывает грузинских политиков избегать жесткой риторики и дезинформации в адрес посла

09.10.2024 20:13





В ответ на вопрос телекомпании «Формула» официальный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано призвал политических лидеров Грузии избегать «грубой риторики и дезинформации» в адрес посла ЕС в Грузии Павла Херчински.



«Посол Евросоюза в Тбилиси представляет позицию Евросоюза и доводит ожидания Евросоюза до грузинских партнеров. ЕС поддерживает и доверяет послу в полной мере. Мы повторяем призыв к политическим лидерам Грузии избегать любых форм жесткой риторики и дезинформации, конструктивно работать над решением проблемы поляризации в стране», — заявил Питер Стано.



«Жесткая риторика» в адрес посла ЕС усилилась после того, как посол прокомментировал предвыборные баннеры «Грузинской мечты», где войну в Украине сравнивают с миром в Грузии. Посол Херчински подтвердил поддержку Украины со стороны ЕС и назвал баннеры правящей партии «Грузинской мечты» «возмутительными», «позорными» и «отвратительными». Председатель Парламента Шалва Папуашвили расценил это заявление как вмешательство в избирательный процесс и назвал его «лицемерным».





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