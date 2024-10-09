

Игра, компас и симулятор парламента: три сервиса для избирателей

09.10.2024 21:11





Перед парламентскими выборами 26 октября появились три цифровых инструмента, которые помогут избирателям лучше подготовиться к голосованию и определиться с выбором.



Игра-тренажер — помогает понять, как устроен процесс голосования. В этом году большинство участков будут оснащены электронными системами подсчета голосов. Удостоверение личности избирателя будет сканироваться специальными считывателями, а бюллетени вместо обычных урн также пройдут через электронные устройства. Для корректного считывания необходимо будет заштриховать кружок полностью, а не обводить номер кандидата в бюллетене.



Избирательный компас — сервис помогает выбрать партии в соответствии с политическими взглядами пользователя.

Компас предлагает оценить тезисы, например «Здравоохранение должно быть всеобщим и бесплатным», «Преподавание православия в школе должно быть обязательным», «Участие в накопительной пенсионной системе должно быть добровольным» и выбрать один из вариантов ответа: «полностью согласен», «согласен», «нейтрально», «не согласен», «совершенно не согласен», «у меня нет ответа».



Симулятор парламента от Radio Tavisupleba — инструмент позволяет посмотреть, как распределяются мандаты в соответствии с опросами общественного мнения, сделать собственный прогноз результатов выборов и поделиться им в соцсетях.





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