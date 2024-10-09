

Комиссия по коммуникациям признала оппозиционные телеканалы правонарушителями за нарушение Избирательного кодекса

09.10.2024 21:42





Комиссия по коммуникациям удовлетворила жалобу «Грузинской мечты» на оппозиционные телеканалы, признала телекомпании «Мтавари архи», «Пирвели» и «Формула» нарушителями «Избирательного кодекса Грузии» и составила им протокол об административных правонарушениях. В деле речь идет о поступившей в комиссию жалобе, которая была связана с отказом этих телеканалов размещать политическую рекламу правящей партии.



По заявлению Комиссии по коммуникациям, «Мтавари архи», «Пирвели» и «Формула» представили ответные письма, в которых говорится, что они отказываются размещать политический ролик «Грузинской мечты», мотивируя это тем, что «ролик является неэтичным и содержит пропаганду войны, призыв к разжиганию национальной розни и запугивание избирателей войной».



Новая политическая реклама «Грузинской мечты» основана на ее предвыборных баннерах, в которых разрушения, вызванные войной в Украине, сравниваются с «миром», предложенным правящей партией для страны.



Комиссия по коммуникациям отмечает, что, согласно практике Верховного суда Грузии, «запрещается размещать политическую рекламу, содержащую пропаганду войны и насилия, призыв к изменению или свержению существующего государственного и общественного строя путем насилия, нарушению территориальной целостности Грузии, к национальной розни и вражде, разжиганию религиозного и этнического противостояния. А что касается неэтичного характера рекламы, согласно практике, установленной Верховным судом Грузии, это не является предметом оценки вещателя, поэтому неразмещение вещателем политической рекламы на этом основании является нарушением закона».



На основании законодательства Грузии и практики суда Комиссия по коммуникации сочла, что видеоролик не содержит ни пропаганды войны, ни разжигания национальной розни и вражды, на чем акцентировали внимание вещатели, поэтому указанный рекламный ролик не нарушает «Избирательный кодекс Грузии» и вещатели были обязаны выпустить в эфир предвыборный видеоролик «Грузинской мечты — Демократической Грузии», — говорится в заявлении комиссии.





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