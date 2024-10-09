

На членов партии «Гахария – За Грузию» напали в Тбилиси

09.10.2024 22:20





В Тбилиси напали на членов партии «Гахария – За Грузию».



Как сообщила «IPN» одна из лидеров партии Анна Бучукури, члены партии подверглись нападению неизвестных, когда расклеивали агитационные материалы на улице Амаглеба (Вознесения) в Тбилиси.



По словам Бучукури, нападавшие, предположительно, являются членами молодежной организации «Грузинской мечты».



Как заявляет Бучукури, на месте находится заместитель председателя партии «Гахария – За Грузию» Натия Мезвришвили. Также на место прибыл патрульный экипаж.





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