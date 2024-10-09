|
|
|
На членов партии «Гахария – За Грузию» напали в Тбилиси
09.10.2024 22:20
В Тбилиси напали на членов партии «Гахария – За Грузию».
Как сообщила «IPN» одна из лидеров партии Анна Бучукури, члены партии подверглись нападению неизвестных, когда расклеивали агитационные материалы на улице Амаглеба (Вознесения) в Тбилиси.
По словам Бучукури, нападавшие, предположительно, являются членами молодежной организации «Грузинской мечты».
Как заявляет Бучукури, на месте находится заместитель председателя партии «Гахария – За Грузию» Натия Мезвришвили. Также на место прибыл патрульный экипаж.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна