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На членов партии «Гахария – За Грузию» напали в Тбилиси


09.10.2024   22:20


В Тбилиси напали на членов партии «Гахария – За Грузию».

Как сообщила «IPN» одна из лидеров партии Анна Бучукури, члены партии подверглись нападению неизвестных, когда расклеивали агитационные материалы на улице Амаглеба (Вознесения) в Тбилиси.

По словам Бучукури, нападавшие, предположительно, являются членами молодежной организации «Грузинской мечты».

Как заявляет Бучукури, на месте находится заместитель председателя партии «Гахария – За Грузию» Натия Мезвришвили. Также на место прибыл патрульный экипаж.


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