

США следят за выборами в Грузии на самом высоком уровне - Госдеп

10.10.2024 10:35





Правительство США следит за парламентскими выборами на самом высоком уровне. Об этом заявила помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дафна Рэнд (Dafna Hochman Rand) на дискуссии, организованной Международным республиканским институтом (IRI).



«Я думаю, вы все понимаете, что мы обеспокоены, и правительство США наблюдает за [выборами в Грузии] на самом высоком уровне, как и Конгресс США», — сказала Рэнд.



Она указала, что выборы могут считаться справедливыми «только в случае наличия свободного обсуждения и открытой дискуссии». Однако, считает помощница госсекретаря США, с начала года правительство «Грузинской мечты» «старалось сжать пространство для политической оппозиции», используя тактики, апробированные в России. Теперь, говорит Рэнд, Москва открыто поддерживает правящую партию Грузии.



«Нет никакой проблемы, если «Грузинская мечта» победит справедливо. Проблема в том, что они ограничили возможность грузинского народа выражать свои желания», – заявила она.



Рэнд уверена, что происходящее в Грузии следует рассматривать «в более широкой рамке международных отношений». Она подчеркнула, что «80% процентов грузинского народа стремятся к большей интеграции с ЕС» и «хотят пройти через процесс реформ».



«Ограничение пространства и вмешательство России на самом деле направлено на то, чтобы вернуть грузинское правительство и народ на свою орбиту, и это просто неприемлемо», — указала она.



Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Для попадания в парламент партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.



«Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили находится во власти уже 12 лет. Партия попытается одержать победу в четвертый раз.



Главными пунктами предвыборной программы партии власти стали обещания запретить оппозицию, усилить роль Церкви в Конституции, защитить страну от геев и не допустить войну с Россией.





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