

«Нет войне! Нет агентуре» - в Тбилиси появились новые баннеры «Мечты»

10.10.2024 10:45





На улицах столицы Грузии появились новые предвыборные баннеры правящей «Грузинской мечты». На них, на кроваво-красном фоне изображены представители оппозиции и рука, удерживающая их на поводках, а надпись гласит: «Нет войне! Нет агентуре».



С начала предвыборной кампании рекламные баннеры и видеоролики правящей партии неоднократно становились поводом для критики не только внутри страны, но и за её пределами. Ранее «Грузинская мечта» в своей рекламе сравнила разрушенные войной города Украины с восстановленными или построенными при правящей партии Грузии зданиями.



Три телеканала - «Мтавари», «Формула» и «Пирвели» отказались от трансляции таких рекламных роликов, заявив, что они содержат военную пропаганду, внушают страх избирателям и нарушают нормы этики. Однако Национальная комиссия коммуникаций Грузии посчитала это нарушением и составила протокол об административных нарушениях в отношении этих телеканалов.



Ранее комиссия также составила протокол о нарушениях в отношении «Мтавари», «Формула» и «Пирвели» за то, что те удалили из эфира предвыборный ролик «Грузинской мечты», в котором были показаны гражданские активисты и представители неправительственных организаций и звучал призыв: «Скажите нет моральному перерождению общества и выберите традиционные ценности».



Впервые «кровавые баннеры» с надписью «Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!» на улицах Тбилиси и еще нескольких городов Грузии появились перед выборами в органы местного самоуправления в 2021 году.





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