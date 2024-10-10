

Экс-омбудсмен: Суд должен был увидеть противоречие с Конституцией

10.10.2024 12:16





Жаль, что большинство членов суда не увидели серьезных рисков и опасностей, которые создало в стране принятие российского закона. Суд, за исключением двух человек, утратил и ту степень независимости, которая была у него раньше в обществе, заявил журналистам бывший Омбудсмен, руководитель «Центра исследования демократии» Уча Нануашвили, оценивая решение Конституционного суда по закону «О прозрачности иностранного влияния».



По его словам, у суда было достаточно времени и ресурсов, чтобы принять другое решение.



«Спасибо тем двум судьям, которые приняли решение, которое должен был принять независимый судья. В остальных случаях жаль, что большинство членов суда не увидели серьезных рисков и опасностей, которые создало в стране принятие российского закона. Суд, за исключением двух человек, потерял и ту степень независимости, которую имел раньше в обществе. Очень жаль, что это произошло. У них было достаточно времени и ресурсов, чтобы принять другое решение. Суд должен был увидеть противоречие с Конституцией, которое существует в принятом законе», - отметил Нануашвили.



Для справки: Конституционный суд Грузии не удовлетворил требование о приостановлении действия закона «О прозрачности иностранного влияния». Вместе с тем, суд признал поданные иски частично приемлемыми, а это значит, что начнется их обсуждение по существу. При этом двое судей Конституционного суда Грузии выразили отличающееся мнение относительно закона "О прозрачности иностранного влияния". Конституционный суд Грузии опубликовал и иное мнение судей - Георгия Кверенчхиладзе и Теймураза Тугуши. Как выяснилось, двое судей - Георгий Кверенчхиладзе и Теймураз Тугуши считают, что Конституционный суд Грузии должен был удовлетворить ходатайство и приостановить действие оспариваемых норм закона "О прозрачности иностранного влияния" до вынесения окончательное решения по делу.





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