

В Зугдиди у избирателей оппозиции насильно отбирают удостоверения личности - Цитлидзе

10.10.2024 13:35





Одна из лидеров «Единого национального движения» Анна Цитлидзе обвиняет «Грузинскую мечту» в том, что с помощью госслужащих у избирателей отбирают удостоверения личности. На специальном брифинге она назвала конкретных людей, которые, по её утверждению, лишили избирателей их удостоверений.



Одним из обвиняемых Цитлидзе назвала директора ЭнгуриГЭС Левана Мебония. По её словам, Мебония отбирает удостоверения у сотрудников ЭнгуриГЭС, настроенных против власти.



Цитлидзе также обвиняет Мебония в более серьёзном преступлении. По её словам, Мебония ведёт переговоры с российскими военными на де-факто границе у Энгурского [мегр. Ингири] моста о его закрытии на время выборов.



Цитлидзе утверждает, что у неё есть доказательства этих обвинений, которые она уже передала международным организациям и миссиям наблюдателей.



— «Левану Мебонию поручено отобрать удостоверения личности у большинства сотрудников ЭнгуриГЭС, которые настроены против властей, чтобы они не смогли проголосовать на выборах.



Ещё более тяжёлое преступление заключается в том, что Леван Мебония, директор ЭнгуриГЭС, является главным переговорщиком с российскими оккупантами о том, чтобы 24, 25 и 26 октября Энгурский мост был закрыт, и граждане Грузии с оккупированных территорий не могли принять участие в выборах», — заявила Анна Цитлидзе.



Цитлидзе также обвиняет в насильственном изъятии удостоверений члена городского совета Зугдиди и заместителя председателя фракции «Грузинская мечта» Тазо Пацацию, а также Паату Гегечкори, который, по её словам, является уполномоченным села Октомбери.



Одним из упомянутых лиц является Отар Кодуа, отец члена избирательного списка «Грузинской мечты» Давида Кодуа. Ранее Цитлидзе уже обвиняла Отара Кодуа в акциях против её сторонников, включая словесные и физические нападения и провокации.



— «Хочу напомнить всем жителям Зугдиди, особенно социально незащищённым, что отбор удостоверений личности является уголовным преступлением, и любое лицо, кто требует у вас передать ему ваше удостоверение, является преступником», — заявила Анна Цитлидзе и призвала граждан сообщать о любых подобных случаях.



Цитлидзе обещает вернуть удостоверения и оказать юридическую поддержку пострадавшим.



Она утверждает, что за последние несколько дней ей удалось вернуть удостоверения более чем 20 людям. По её словам, удостоверения изымаются у граждан, настроенных против власти, чтобы они не могли участвовать в выборах.



На эту проблему отреагировала член Центральной избирательной комиссии от партии «Да Европе – Стратегия Агмашенебели» Анна Кобахидзе. По её словам, подобные случаи зафиксированы и в других регионах, например, в Кахетии. Кобахидзе сообщила, что у неё есть данные о том, как сотрудники местных советов и мэрий забирали у людей документы или требовали их копии, записывая личную информацию. По словам Кобахидзе, люди, от которых она получила эту информацию, пока воздерживаются от того, чтобы раскрыть свою личность.



Ранее как Кобахидзе, так и Цитлидзе уже упоминали о подобных инцидентах.



Netgazeti связался с Леваном Мебония. Как только он узнал, что это звонок от СМИ, сказал, что находится на встрече, и отключил телефон. Мы попытались связаться с членом городского совета Зугдиди Тазо Пацация, но его телефон был отключён.



Netgazeti также пытается выяснить, начало ли Специальное следственное управление расследование предполагаемых преступлений, совершённых госслужащими или полицейскими. Мы также обратились в Министерство внутренних дел и в организацию «Грузинская мечта» в Зугдиди. Мы обновим информацию, как только получим ответ.





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