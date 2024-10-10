

Нацвлишвили: Брифинг ясно показывает, насколько огорчен Мамука Мдинарадзе и вся «Грузинская мечта»

10.10.2024 15:12





Сегодня мы увидели брифинг находящегося в панике комментатора побежденной власти Мамуки Мдинарадзе, который является окончательным доказательством одного - власть прекрасно поняла, что проигрывает выборы 26 октября, - заявила одна из лидеров коалиция «Сильная Грузия» Анна Нацвлишвили, откликаясь на заявление «Грузинской мечты» о Мамуке Хазарадзе.



«Брифинг ясно показывает, насколько огорчен Мамука Мдинарадзе и вся «Грузинская мечта» из-за того, что «Сильная Грузия» провалила их схему против Грузии, которую «Грузинская мечта» использовала в течение 12 лет. Бидзина Иванишвили и его команда 12 лет пытались, чтобы грузинское политическое поле было двухполюсным, резко поляризованным, и у грузинского народа было два выбора - либо «Грузинская мечта», либо «Национальное движение». Мы, 5 политических субъектов, объединившихся вокруг цифры 9 к выборам 26 октября, расстроили эту созданную ими схему и даем гражданам Грузии реальную возможность выбрать настоящую, реальную альтернативу прошлому в лице «Сильной Грузии».



Заявление Мамуки Мдинарадзе написано прямо в Москве, и он повторяет параноидальный миф «КГБ», будто Запад контролирует оппозицию в Грузии. Они сами прекрасно знают, что это ложь, сфабрикованная «КГБ». Что является правдой и что очень беспокоит «Грузинскую мечту», так это то, что сегодня волю грузинского народа выражают «Сильная Грузия» и оппозиция, а «Грузинская мечта» больше не имеет ни доверия, ни легитимации народа, поэтому они в панике», - сказала Нацвлишвили.



Для справки, на состоявшемся сегодня брифинге исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе говорил о Мамуке Хазарадзе и Георгии Гахария и отметил, что сегодня Хазарадзе и Гахария более опасны для страны, чем «Национальное движение».





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