

Угулава: Профессиональное правительство под председательством Саломе Зурабишвили выполнит переходную функцию

10.10.2024 15:13





«Несмотря на моё очень критическое отношение к Саломе Зурабишвили, у неё сейчас есть «политический моментум», и для того, чтобы пройти этот крайне турбулентный период с меньшими потрясениями, нам нужно вырвать инициативу и консолидированную власть из рук Иванишвили и развалить режим», — заявил член «Национального движения» Гиги Угулава в социальной сети.



«Хочу предложить своё мнение о том, как я вижу развитие событий вечером 26 октября. На самом деле ситуация проста: либо инициатива находится в руках правящей партии, что является катастрофой для страны, включая вопрос Михаила Саакашвили, либо инициатива в руках оппозиции. В цифрах общее преимущество оппозиции будет заметным, но есть риск, что неопределённость и неясность могут навредить моменту победы. В такой ситуации только Саломе Зурабишвили способна консолидировать инициативу. Поэтому она должна быть названа кандидатом на пост премьер-министра переходного правительства от оппозиции, подписавшей Хартию, чтобы в ночь выборов не было никакой неразберихи. Это единственный путь, чтобы оппозиция, победившая 26 октября в 8:30, оформила свою победу и получила быструю международную легитимацию. Таким образом, крах режима станет мирным, безболезненным, и, что самое главное, мы избежим водоворота политической мести. Очевидно, что в такой ситуации Михаил Саакашвили будет свободен и восстановит свои права, чтобы быть свободно вовлечённым в жизнь своей страны.



Профессиональное правительство под председательством Саломе Зурабишвили выполнит переходную функцию, осуществит требования Хартии, вернёт страну на путь к Евросоюзу и подготовит её к свободным выборам», — пишет Гиги Угулава.





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