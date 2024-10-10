

Россия расширила безвизовый режим для граждан Грузии

10.10.2024 17:17





Россия расширила безвизовый режим для граждан Грузии. Об этом сообщают российские СМИ.



Как пишут СМИ, соответствующий указ издал президент России Владимир Путин.



По данным российских СМИ, новая редакция указа,, опубликованная на портале правовых актов, больше не содержит исключений, для которых ранее требовалась виза.



Согласно информации, опубликованной на сайте российских СМИ, теперь граждане Грузии смогут въезжать в РФ без визы для получения образования, осуществления трудовой деятельности или пребывания на территории России более 90 дней.





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