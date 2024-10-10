

Гахария предлагает создать парламентскую комиссию после выборов

10.10.2024 17:19





«Они выходят на очень опасное поле, потому что я уже начинаю думать, не пришло ли время после выборов создать парламентскую комиссию, которая будет заниматься всеми вопросами, перечисленными в «Грузинской мечте», — заявил на брифинге председатель партии «Гахария за Грузию» Георгий Гахария.



Георгия Гахария сегодня спросили о заявлении Мамуки Мдинарадзе. По его словам, он уверен, что в рамках парламентской комиссии общественность узнает много интересного.



Георгий Гахария говорит, что истерия «Грузинской мечты» прямо указывает на растущую поддержку партии «За Грузию».



«Я уверен, что очень скоро у Иванишвили появится возможность внести некоторые разъяснения, потому что, поверьте, эти разъяснения будут очень нужны, прежде всего, ему, иначе не будет никаких разъяснений, будут другие действия, потому что в обществе есть вопросы, как можно требовать извинений от своей страны и своих граждан, подвергшихся этнической чистке. Как можно обвинять свою страну в развязывании войны, когда ты знаешь, что политика непризнания подвергается из-за тебя огромному риску, потому что ты разрушил нормальные отношения с Западом и существует прямая цепочка последовательных событий. После этого написать какой-нибудь текст и выйдет какой-то твой раб, клоун. Они выходят на очень опасное поле, потому что я уже начинаю задумываться, не пришло ли время после выборов создать парламентскую комиссию, которая будет заниматься всеми перечисленными ими вопросами. Я уверен, что в рамках этой парламентской комиссии общественность узнает много интересного, но уже после выборов, потому что я не настолько низко пал, как некоторые, чтобы использовать подобные темы в предвыборных интересах. Поверьте мне, истерия вокруг «Мечты» сегодня является прямым показателем нашей растущей поддержки и их падающей поддержки. Так что передавайте привет», — заявил Георгий Гахария.



Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил на сегодняшнем брифинге, что «Саакашвили, Гварамия, Хазарадзе и Гахария — агентура, управляемая одной рукой, люди должны знать, что каждый отданный им голос — это огромная опасность для существования страны». По мнению Мдинарадзе, хронология событий и цепочка решений Гахария легко доказывают, что он ничем не отличается от рядовых членов коллективной агентуры.





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