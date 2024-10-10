

Сотрудники JWT METRO уволились с работы из-за предвыборного ролика «Мечты»

10.10.2024 17:44





Сотрудники креативного продакшен-компании JWT METRO уволились с работы из-за предвыборного видеоролика «Грузинской мечты». Он был снят режиссером агентства Никой Бочоришвили.



«Этот ролик был снят вместе с командой приглашенных фрилансеров под моим руководством», — написал Бочоришвили.



После того, как он написал об этом в соцсети, несколько сотрудников компании написали заявления об уходе с работы. Среди уволившихся по собственному желанию — Сандро Джавахишвили.



«Жаль, что в компании, где я проработал 4 года, делается проект, о котором мы ничего не знали. Если бы знал, то принял бы это решение проще и быстрее. Могу с уверенностью сказать, что сотрудники агентства не участвовали в этом проекте, но это не говорит о компании ничего хорошего. P.S. Ищу работу», — пишет он.



По словам креативного директора JWT METRO Эки Кипиани, по этой причине «агентство, фактически, распалось».



«Он неправильно обошелся с нами, и мы не согласимся с его путем. Не имеет значения — мы не сможем продолжать так работать. Хотя я не хочу, чтобы вы думали, что мы бросаем его в огонь, по крайней мере, он единственный, кто вышел и взял на себя смелость участвовать в этом проекте. Я благодарна ему за это. Видео ведь не снимается одним человеком.



Этот человек не брал камеру и не был режиссером… Спасибо ему, что нас этот проект не затронул, но, с другой стороны, так не выйдет… Наше агентство, фактически, распалось…», — заявила Кипиани.



Наряду с этим, сама компания JWT METRO опубликовала на своей официальной странице в Facebook сообщение: «JWT METRO уволилась с работы в JWT METRO». Сообщение было удалено через несколько минут после его опубликования.



Источник: SOVA

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