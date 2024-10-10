

Киев резко отреагировал на слова премьера Грузии об «обнажении правды» по Украине

10.10.2024 17:53





Официальный Киев резко отреагировал на заявление премьера Грузии Ираклия Кобахидзе, который заявил, что скандальные предвыборные плакаты «Грузинской мечты» призваны «обнажить правду» о происходящем в Украине.



«Украина в очередной раз призывает правительство Грузии воздержаться от вовлечения нашего государства и граждан Украины во внутренние политические процессы Грузии, а также от спекуляций на крови и страданиях украинского народа. Мы надеемся, что парламентские выборы в Грузии пройдут мирно и демократично, а грузинский народ продолжит стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО», — говорится в заявлении МИД Украины.



В Киеве считают, что скрывать правду пытаются сами действующие власти Грузии.



«Считаем позорным использование партией «Грузинская мечта» изображений беспощадной войны России против Украины в своей политической рекламе. Нахальная спекуляция на украинском горе обнажила правду о правящей партии Грузии, заключающуюся в полном презрении к украинскому народу и готовности ради политических очков наносить непоправимый ущерб традиционно дружественным отношениям между украинским и грузинским народами», — подчеркнули в МИД.



«Подражая подходам России» по ограничению гражданского общества, власти Грузии превратились в «ксерокс Кремля», считают в Киеве. В заявлении говорится о «настойчивом стремлении» стереть из памяти грузинского народа многочисленные преступления России, совершенные как Грузии, так и в Украине. МИД также напоминает, что Тбилиси отказался присоединяться к международным санкциям против РФ и напротив нарастил сотрудничество с государством-агрессором.



Кроме того, Киев призвал Кобахидзе «обнажать правду и объяснить собственному народу, почему в разрушенном российскими оккупантами Херсоне, где целенаправленно уничтожили объекты критической инфраструктуры, сейчас перебоев с поставками света и газа на порядок меньше, чем в мирном Тбилиси».



26 сентября правящая партии Грузии сегодня представила серию новых предвыборных плакатов и видеоролик, в которых избирателей призывают «выбрать мир» и сказать «нет войне». В них изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов противопостовляются кадрам церквей, парков и новых автобусов в Грузии.



В эфире «Имеди» Кобахидзе накануне заявил, что народ Грузии якобы «не имел полной и адекватной информации о том, что происходит в Украине». По его словам, в течение двух с половиной лет оппозиционные СМИ «представляли события таким образом», будто бы Грузия «должна была завидовать Украине». Теперь, говорит Кобахидзе, предвыборные баннеры правящей партии «показали правду».



Кампания ГМ вызвала шквал критики. Президент Саломе Зарабишвили назвала плакаты «изготовленными в кузнеце КГБ». Официальный Киев подчеркнул, что изображать ужасные последствия беспощадной войны России против Украины в политической рекламе недопустимо. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский счел плакаты «постыдными и отвратительными».





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