

Парламентарий Ассамблеи Совета Европы призвал освободить Афгана Садыгова

10.10.2024 18:26





Представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы, немецкий депутат Франк Швабе заявил, что азербайджанский журналист Афган Садыгов должен быть немедленно освобожден.



«Азербайджанский журналист Афган Садыгов незаконно арестован в Грузии по просьбе режима Ильхама Алиева. Его здоровье вызывает беспокойство. Он должен быть немедленно освобожден. Миссия наблюдателей Совета Европы рассмотрит это дело», — написал он в социальной сети X.



4 августа суд в Тбилиси по ходатайству Азербайджана и прокуратуры Грузии отправил под арест Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста и просила выпустить его под залог, но суд отказал в этом. Садыгов обратился в грузинский департамент по вопросам миграции с просьбой о международном убежище, однако 16 сентября получил отказ.



Как известно Афган Садыгов продолжает голодовку в тюремном заключении.



«Афган сегодня позвонил из тюремного госпиталя. Он находится в тяжелом состоянии. Его голос едва был слышен. Он говорил приглушенным, прерывистым голосом. Афган сообщил, что находится под наблюдением врачей, но отказывается от всякой медицинской помощи. Афган сказал, что кроме питьевой воды ничего не принимает. В день он с трудом выпивает 300 граммов воды. Афган сказал, что продолжит борьбу за свои права и свободу, если даже ее финалом станет его смерть. Вот так азербайджанский режим уничтожает поборников свободного слова и отважных людей», — рассказала Севиндж Садыгова.





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