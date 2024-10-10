

Кто поддерживает «Мечту» в Европарламенте и какой политический вес они имеют?

10.10.2024 19:13





«К счастью, в Европейском парламенте есть и здравое мнение», — сказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили и поблагодарил депутатов Европарламента (ЕП), поддержавших «Грузинскую мечту» на заседании 8 октября, за «правильные оценки».



В этой статье Netgazeti рассказывает, кем являются соратники грузинского правительства в ЕП, и какой политический вес они имеют.



«Европа суверенных наций» (ESN)



Европа суверенных наций (ESN), также известная как суверенисты, является самой маленькой политической группой в Европейском парламенте, насчитывающей 25 депутатов Европарламента. Образована 10 июля 2024 года. В группу входят восемь политических партий, из которых доминирует «Альтернатива для Германии» (АдГ) с наибольшим числом членов (14 депутатов).



Альтернатива для Германии (АдГ) — крайне правая политическая партия, основанная в 2013 году и набирающая популярность в Германии. АдГ выделяется своими евроскептическими, националистическими, исламофобскими и пророссийскими позициями. Показательно, что член «Альтернативы для Германии (АдГ)» Штефан Койтер в 2019 году находился в оккупированной Абхазии в качестве «наблюдателя за выборами». При этом он является членом «Лиги друзей Крыма».



Хотя АдГ официально отмежевывается от нацизма, партию часто обвиняют в поддержке нацистских настроений. Один из лидеров АдГ Бьорн Хёке был обвинен в использовании запрещенного нацистского лозунга, суд оштрафовал его на 13 тысяч евро.



Созданию АдГ новой политической группы в Европейском парламенте предшествовало исключение ее депутатов Европарламента из группы «Идентичность и демократия» (ID) из-за сообщений о нацистских настроениях среди партийного руководства.



Помимо АдГ, в состав «Европы суверенных наций» (ESN) входят по три депутата от Польши и Болгарии и по одному от Чехии, Франции, Венгрии, Литвы и Словакии. Несмотря на свое многообразие, все восемь партий объединяет негативное отношение к оказанию военной помощи Украине, к политике ЕС по управлению миграцией и «зеленого курса».



В рамках обсуждения резолюции «Откат демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии», ESN также подготовил проект резолюции в поддержку «Грузинской мечты», который не был поддержан Европарламентом.



Авторы резолюции упоминают «о принципе невмешательства» и призывают Евросоюз воздержаться от любого вмешательства во внутренние дела Грузии; утверждают что политическая система и выборы в Грузии соответствуют демократическим нормам, аналогичным нормам стран-членов ЕС; И что заявления о «демократическом отступлении» беспочвенны и кажутся поводом для давления на Грузию. Проект резолюции ЕСН также поддерживает принятие «Закона о прозрачности иностранного влияния».



На дебатах выступили депутаты группы ESN: Ганс Нихофф (АдГ, Германия) и Петар Волгин («Возрождение», Болгария).



До этого Ниохофф расценил критическую резолюцию Европарламента по выборам, прошедшим в Венесуэле, как вмешательство в дела суверенного государства. Ханс Нёхофф и Петар Волгин в Европарламенте нового созыва проявили себя, проголосовав против резолюции в поддержку финансовой и военной помощи Украине.



«Патриоты Европы» (Группа PfE)



«Грузины не хотят получать приказы ни из Москвы, ни из Брюсселя», — заявил французский депутат Европарламента Тьерри Мариани.



Он повторил пропагандистскую версию «Мечты» о том, что финансируемые из-за рубежа организации хотят сменить власть в Грузии, устроив Майдан.



Тьерри Мариан представляет политическую группу «Патриоты Европы» (PfE Group). После Европейской народной партии и социал-демократов Партия Свободы является третьей по величине политической группой в Европейском парламенте, насчитывающей 84 депутата Европарламента.



Альянс был сформирован этим летом партией «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, крайне правой Партией свободы Австрии (FPÖ) и Движением недовольных граждан Чехии (ANO) .



«Мы предпочитаем национальный суверенитет, федерализм, свободу порядку и мир войне», — говорится в «Патриотическом манифесте» трио, в котором они клянутся защищать свои границы и остановить нелегальную миграцию.



В 2019 году крупнейшая фракция в Европарламенте — Европейская народная партия (ЕНП) — приостановила членство партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана «Фидес». В 2021 году партия «Фидес» вышла из фракции Европейской народной партии в Европейском парламенте, а 18 марта — из Европейской народной партии.



Грузия подписала декларацию о стратегическом партнерстве с Венгрией и считает Виктора Орбана образцовым союзником. Правозащитные группы и международные организации, в том числе Европейский Союз и Совет Европы, раскритиковали венгерское правительство за усиление контроля над средствами массовой информации и судебной системой, строгую иммиграционную политику, ограничения для неправительственных организаций и нарушения прав ЛГБТ.



Члены «Патриотов за Европу» (Группа PfE) имеют разные взгляды на внешнюю политику и расширение ЕС. Сам Тьерри Мариан представляет партию «Национальное единство» Мари Ле Пен, которую в настоящее время возглавляет Джордан Барделла. В политике он с 1976 года, занимал должность министра транспорта Франции, с 2019 года является депутатом Европарламента.



Тьерри Мариани лояльно относится к авторитарным режимам в Азербайджане, России и Сирии. Мариан встречался с сирийским диктатором Башаром Асадом как минимум 5 раз в 2015-17 годах. Правозащитники называют его «лоббистом Асада» и «агентом Дамаска». Мариани ездил и в аннексированный Россией Крым и Донбасс, чтобы наблюдать за незаконными выборами.



«Крым – это Россия. Давайте примем эту ситуацию и постараемся построить нормальные отношения между европейскими странами и Россией», — заявил Тьерри Мариан на пресс-конференции в Севастополе в 2016 году.



Во Франции Тьерри Мариана подозревают в коррупции, отмывании денег и торговле влиянием в пользу Кремля. В Ассоциации «Франко-российский диалог» начато расследование относительно его деятельности. Депутат отвергает обвинения.



Неаффилированные депутаты



На дебатах 8 октября с поддержкой позиций «Грузинской мечты» выступили депутаты, не принадлежащие ни к одной политической группе: чех Ондрей Досталь, словак Любош Блаха, поляк Гжегож Браун, словак Милан Мазурек.



«Грузия защищает своих детей от педофилов», — добавил второй словацкий депутат Европарламента Милан Мазурек. Мазурек, которого Politico назвал «ярым расистом», был осужден в своей родной стране за расистские высказывания в адрес цыган и стал первым депутатом, потерявшим место в парламенте Словакии. Однако он был переизбран на парламентских выборах в Словакии 2020 года.



Бывший журналист Ондрей Досталь на дебатах по Грузии 8 октября спросил депутатов Европарламента: «Что не так с законом против иностранного влияния?», а Гжегош Браун заявил: «Почему они еще не устали от вмешательства Брюсселя во внутренние дела их страны?»



Гжегож Браун известен антисемитскими скандалами. В прошлом году в сейме Польши во время Хануки с помощью огнетушителя он потушили менору.



Ранее он ворвался на лекцию о Холокосте, уничтожил оборудование и сделал уничижительные комментарии в адрес евреев.



Всего в Европарламенте 32 неаффилированных депутата — они остаются вне 8 политических групп.





Данило Делла Валле





Итальянский депутат Данило Делла Валле является членом партии «Движение пяти звезд» бывшего премьер-министра Италии Джузеппе Конте и членом левой группы Европейского парламента. Он имеет степень магистра в области политологии и международных отношений и говорит, что сферой его интересов является Восточная Европа.



«Благодаря моей страсти к культуре и традициям стран Восточной Европы, я 3 года изучал русский язык в Пушкинском центре Второго университета Неаполя. Достижение уровня CEFR B1 в 2017 году с высшим результатом сертифицировано Пятигорским государственным лингвистическим университетом России», — пишет Делла Валле в своей биографии. Он также говорит на английском и испанском языках.



Данило Делла Валле был автором одного из семи проектов резолюций, подготовленных по Грузии. В тексте резолюции одновременно содержится поддержка и критика в адрес «Грузинской мечты». В частности, принятие закона «О семейных ценностях» оценивается как атака на ЛГБТК+-сообщество и угрозу гражданским свободам в целом. Рискованным автор также считает закон о «прозрачности иностранного влияния».



В то же время в резолюции Вале, подготовленной от имени левой группы, выражается сожаление по поводу приостановки финансовой помощи Грузии, подчеркивая необходимость конструктивного диалога между правительством Грузии и Евросоюзом, а также между Грузией и Россией; и говорит о необходимости невмешательства в выборы в стране.



В резолюции также говорится, что война в августе 2008 года стала результатом нападения Грузии на Цхинвали.



Выступая на заседании, Данило Делла Валле обвинил Евросоюз в двойных стандартах и ​​лицемерии. Он заявил, что никто не должен использовать процесс присоединения к блоку для установления диктата НАТО и США в отношении таких стран, как Грузия.



Вклад Данило Делла Валле в работу нового Европарламента также включал противодействие резолюции в поддержку оказания военной помощи Украине. Он говорит, что конфликт должен быть решен только дипломатическим путем.

Каким влиянием обладают партнеры «Мечты»?



«Грузинская мечта», исключенная из политической семьи «социалистов и демократов», теперь более или менее соответствует нарративам крайне правых националистических движений «Европа суверенных наций» (ESN) и «Патриоты Европы» ( PfE) политические группы.



«Очевидно, что инициирование резолюции отдельными группами Европарламента за несколько дней до выборов — это попытка повлиять на формирование воли избирателей, что категорически противоречит нашим общеевропейским ценностям. В то же время вчерашняя дискуссия также показала, что, к счастью, в Европейском парламенте есть и здравое мнение, которое, надеюсь, со временем сможет остановить эту тенденцию, сбившуюся с траектории европейских ценностей», — сказал Шалва. Папуашвили.



Однако «отдельные группы», как их называет спикер парламента, по-прежнему являются основными политическими силами в Европе и представляют большинство в Европарламенте. Соответственно, им не составило труда 495 голосами (против 73) принять критическую резолюцию Европарламента «Об упадке демократии в Грузии и угрозах политическому плюрализму».



Текст совместной резолюции был подготовлен от имени пяти политических групп:



Обновляя Европу;

Партия европейских консерваторов и реформистов;

Европейская народная партия;

Европейский свободный альянс;

Партия европейских социалистов.



Упомянутые пять политических групп с 532 мандатами составляют 74% Европейского парламента, состоящего из 720 членов.





Источник: «Netgazeti»

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