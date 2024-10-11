

ЦИК: Право голосовать за рубежом имеют 95 834 гражданина Грузии

11.10.2024 01:37





По информации Центризбиркома, ЦИК обработала данные об избирателях за рубежом.



Как отмечается в информации ЦИК, по уточненным данным, полученным от министерства иностранных дел Грузии и других профильных ведомств, количество избирателей, имеющих право голосовать за рубежом, составляет 95 834 человека.



«Общественности известно, что на заседании 26 сентября ЦИК создала 60 избирательных участков в 42 странах для 65 508 человек с правом голоса за границей на парламентских выборах. Согласно обновленным данным, завтрашнее заседание ЦИК рассмотрит вопрос открытия дополнительных избирательных участков для дополнительных 30 326 избирателей, чтобы обеспечить голосование. В частности, речь идет об открытии семи дополнительных участков. Важно отметить, что это не окончательные данные и информация еще уточняется у профильных ведомств.



Вопрос уже открытого избирательного участка в Израиле также будет обсуждаться завтра на заседании ЦИК. Основанием для этого послужило письмо, поступившее из МИД в ЦИК, в котором рассказывается об обстоятельствах и рисках, связанных с ситуацией, сложившейся в городе Рамат-Ган в Израиле, и вопросах, связанных с работой избирательного участка в этой ситуации.



Напоминаем, что согласно законодательству избирательный участок за рубежом создается не менее чем на 50 и не более 3000 избирателей, находящихся на консульском учете. Избирательное законодательство Грузии не предусматривает иных правил участия в выборах граждан Грузии, проживающих за рубежом.



Подробную информацию о результатах заседания и избирательных участках за рубежом мы предоставим общественности сразу после заседания. Перед этим еще раз призываем заинтересованные стороны не использовать тему голосования за рубежом для политических манипуляций, поскольку это наносит ущерб избирательной среде и интересам избирателей», — говорится в информации ЦИК.





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