

Нацвлишвили: Без обеспечения свободной медиасреды избирательный период не может считаться свободным

11.10.2024 13:40





Коалиция «Сильная Грузия» подает в суд на телеканалы «Имеди» и «Рустави 2» за отказ транслировать их предвыборный видеоролик.



Как заявила на брифинге в офисе одна из лидеров коалиции Анна Нацвлишвили, отказ от показа предвыборной рекламы является «незаконной, неконституционной политической цензурой».



По ее словам, без обеспечения свободной медиасреды избирательный период не может считаться свободным.



«Сегодня мы подаем две жалобы на телекомпании «Имеди» и «Рустави 2». Они не только противодействие политическому объединению, но и является грубым и систематическим нарушением прав каждого гражданина Грузии, что и делают эти СМИ. Это особенно тяжело для демократии в предвыборный период. Я хотела бы напомнить всем, что избирательная среда и выборы не могут быть и не будут оценены свободными без обеспечения свободной медиасреды. То, что эти два медиасредства делают сейчас, является антиконституционным ограничением свободной среды медиа. Мы давно видим, что вы заняты пропагандой очень грязных российских методов против оппозиции, но то, что вы делаете сейчас против граждан, уже не вмещается ни в какие рамки.



Это продолжение авторитарных действий, которые являются визитной карточкой «Грузинской мечты», когда они не чураются нарушения закона, насилия, кампании запугивания, лишь бы сохранить свою власть», - заявила Анна Нацвлишвили.





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