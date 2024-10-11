

Кобахидзе: восстановление территориальной целостности зависит от процессов, подобных краху СССР

11.10.2024 14:27





Восстановление территориальной целостности Грузии будет зависеть от глобальных процессов, похожих на крах Советского Союза. Об этом заявил премьер Ираклий Кобахидзе в интервью Общественному вещателю Аджарии.



«В 1988 началось масштабное диссидентское движение, и даже тогда никто не верил, что Советский Союз может развалиться, но в конце 1991 года Советский Союз рухнул. Многое будет зависеть от процессов такого типа. Я думаю, что восстановить территориальную целостность Грузии мирным путем абсолютно реально… Главное – прагматичная политика, последовательность, спокойствие и терпение», — сказал Кобахидзе.



По его словам, по данному вопросу «есть много нюансов», и «многое будет зависеть от изменения региональной, глобальной ситуации», однако уже сегодня «есть все ресурсы, чтобы выделить позитивные тенденции».



Тема восстановления территориальной целостности стала одной из основных в предвыборной программе «Грузинской мечты». В партии власти утверждают, что сегодня такая возможность может возникнуть «в любой момент», а им требуется супербольшинство в парламенте, чтобы отразить в конституции «новые реалии».



Среди оппонентов властей преобладают два объяснения этих заявлений. Часть считает, что партия власти готовится к признанию независимости отколовшихся Абхазии и Южной Осетии. Другие указывают, что «Грузинская мечта» попросту затрагивает наиболее сенсетивную тему, чтобы заработать политические очки.



При этом конституционалисты отмечают, что в действующей редакции конституции нет никаких препятствий для восстановления территориальной целостности.



Источник: Новости - Грузия

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