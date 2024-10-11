

Грузия не намерена перезагружать отношения с Западом до завершения войны в Украине - Кобахидзе

11.10.2024 14:29





Истерия и давление на правительство Грузии по поводу открытия «второго фронта» прекратится, а отношения с США нормализуются сразу после окончания войны в Украине. Об этом заявил премьер Ираклий Кобахидзе в интервью Общественному вещателю Аджарии.



«Как только в Украине завершится война, то есть завершится первый фронт, после сразу снимется интерес второго фронта и тогда же перезагрузятся отношения Грузии и США. До окончания войны по-прежнему будут серьезные риски, будет серьезная истерия, чтобы в Грузии открылся второй фронт, чтобы наша страна как-нибудь сменила первый фронт, однако, как только первый фронт исчерпает себя, (…) сразу же снимется давление на нашу страну и конкретно на наше правительство», — сказал он.



При этом, по словам Кобахидзе, в правительстве «Грузинской мечты» рассчитывают, что перезагрузка отношений с США произойдет уже со следующего года.



О необходимости такой перезагрузки Кобахидзе говорил неоднократно. При этом делать первые шаги в этом направлении правительство Грузии не собирается. Тбилиси ожидает их от американской стороны.



Антизападная направленность «Грузинской мечты» привела к серьезнейшему кризису в отношениях с западными партнерами. США заявили о пересмотре отношений между странами, ввели санкции против более 90 грузинских чиновников и приостановили финансовую помощь грузинским властям. Вашингтон также отменил ежегодные учения «Достойный партнер-2024».



После всего этого грузинские власти продолжили антизападную риторику. По мере приближения парламентских выборов «силы извне», в том числе руководство США, стали обвинять в попытках вмешательства с целью помочь победе грузинской оппозиции. В этом уличили даже администрацию президента США Джо Байдена. Кобахидзе назвал «своеобразным гуманитарным актом для оппозиции» отмену его приглашения в честь участников Генассамблеи ООН.



Все эти действия, говорят в партии власти, служат открытию «второго фронта» в Грузии. На Западе эти утверждения называют теориями заговора и пропагандой.





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