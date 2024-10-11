

Главы МИД Веймарского треугольника подтверждают поддержку грузинского народа и осуждают действия властей

11.10.2024 14:45





Министры иностранных дел стран Веймарского треугольника (Франция, Германия, Польша) 10 октября опубликовали совместное заявление, в котором еще раз подтвердили свою поддержку европейских стремлений грузинского народа и осудили действия властей «Грузинской мечты», которые привели к фактической приостановке процесса вступления Грузии в ЕС.



Министры иностранных дел отметили, что негативная тенденция «только ухудшилась» после приостановки процесса вступления Грузии в ЕС, указав на угрозу репрессий, введение закона об «иностранных агентах», принятие анти-ЛГБТ закона и нападения на представителей гражданского общества и СМИ. Они также с обеспокоенностью отметили все более агрессивную риторику «Грузинской мечты» в отношении ЕС и стран-членов ЕС. «ЕС не потерпит распространения ложных нарративов о европейской позиции и политике со стороны властей Грузии», — говорится в заявлении.



В совместном заявлении министры еще раз призывают власти «Грузинской мечты» изменить свой нынешний курс и предупреждают, что «масштаб и глубина отношений и сотрудничества ЕС-Грузия находятся под угрозой». По их словам, они надеются, что власть Грузии вновь возьмет на себя обязательства по осуществлению необходимых реформ, которые были определены после получения страной статуса кандидата. «Мы готовы и дальше поддерживать грузинское общество на пути к европейскому будущему», — говорится в заявлении.



Министры надеются, что власти Грузии обеспечат проведение октябрьских выборов в свободной и справедливой обстановке и выполнение рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ, включая возможность проведения свободной и справедливой избирательной кампании.



«Мы по-прежнему привержены укреплению и поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ», — говорится в заявлении.





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