

Михаил Рот: 26 октября грузинский народ решит, Евросоюз или изоляция, демократия или тоталитаризма

11.10.2024 14:50





Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаил Рот благодарит представителей партий, поддержавших резолюцию по Грузии в Бундестаге.



«Спасибо нашим коллегам из «Светофора» и коалиции CDU/CSU за их четкую приверженность демократической, свободной и европейской Грузии. 26 октября грузинский народ решит, Евросоюз или изоляция, демократия или тоталитаризм», - пишет Михаил Рот в соцсети X.



Напомним, вчера Бундестаг Германии поддержал резолюцию по вопросу Грузии - «За европейское будущее Грузии». Как отмечается в резолюции, авторитарный и антиевропейский курс, на который встало нынешнее правительство Грузии, намеренно ставит под угрозу европейское будущее Грузии. В документе отмечается, что с т.н. законом «О прозрачности иностранного влияния» не может и не будет дальнейшего прогресса в процессе присоединения к ЕС. Здесь же подчеркивается роль почетного председателя «Грузинской мечты» и говорится, что цель сохранения власти Бидзины Иванишвили поставлена выше европейского будущего и демократической стабильности Грузии.





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