

Кобахидзе: Батумская объездная дорога является частью стратегического европейского дорожного маршрута

11.10.2024 14:53





«Батумская объездная дорога является частью стратегического европейского дорожного маршрута, а также имеет особое значение для развития Батуми как города-курорта», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на церемонии открытия Батумской объездной 14-километровой дороги.



По словам премьер-министра, эта дорога обойдет Батуми и полностью освободит город от транзитного движения.



«Эта дорога обходит Батуми и полностью освобождает город от транзитного движения. Новая дорога начинается возле Махинджаури и заканчивается в Хелвачаури, хотя через транспортные узлы связана с окрестными поселками и различными районами Батуми.



43% трафика, движущегося по старой дороге, будет идти в обход Батуми, благодаря чему город значительно разгрузится, улучшатся условия жизни и отдыха в Батуми, увеличится пропускная способность дорог и транзитный грузооборот. Со всех точек зрения эта объездная дорога очень важна для развития страны, региона и города Батуми», — заявил премьер-министр.





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