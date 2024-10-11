

ЦИК решила открыть дополнительные избирательные участки за рубежом

11.10.2024 14:57





ЦИК решила открыть для граждан Грузии, находящихся за рубежом, дополнительных 7 избирательных участков. Таким образом, всего за рубежом их будет 67. Дополнительные пространства для голосования к парламентским выборам 26 октября были открыты в городах, где уже есть избирательные участки.



В Афинах и Нью-Йорке откроют по 4 избирательных участка, соответственно, в Салониках — 3, в Берлине, Барселоне, Риме и Париже — по 2 избирательных участка.



Также ЦИК не приняла к рассмотрению вопрос об упразднении единственного избирательного участка в Израиле, который был адресован комиссии от МИД Грузии и объяснялось это рисками для жизни граждан Грузии.



Число эмигрантов, имеющих право голоса, к этому моменту составляет 95 834.



На заседании 26 сентября ЦИК предоставила право участия в голосовании 65 508 находящимся за рубежом гражданам Грузии в 42 странах на 60 избирательных участках.



ЦИК рассмотрел вопрос об открытии дополнительных избирательных участков для обеспечения голосования еще 30 326 избирателей.





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