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ЦИК решила открыть дополнительные избирательные участки за рубежом


11.10.2024   14:57


ЦИК решила открыть для граждан Грузии, находящихся за рубежом, дополнительных 7 избирательных участков. Таким образом, всего за рубежом их будет 67. Дополнительные пространства для голосования к парламентским выборам 26 октября были открыты в городах, где уже есть избирательные участки.

В Афинах и Нью-Йорке откроют по 4 избирательных участка, соответственно, в Салониках — 3, в Берлине, Барселоне, Риме и Париже — по 2 избирательных участка.

Также ЦИК не приняла к рассмотрению вопрос об упразднении единственного избирательного участка в Израиле, который был адресован комиссии от МИД Грузии и объяснялось это рисками для жизни граждан Грузии.

Число эмигрантов, имеющих право голоса, к этому моменту составляет 95 834.

На заседании 26 сентября ЦИК предоставила право участия в голосовании 65 508 находящимся за рубежом гражданам Грузии в 42 странах на 60 избирательных участках.

ЦИК рассмотрел вопрос об открытии дополнительных избирательных участков для обеспечения голосования еще 30 326 избирателей.


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