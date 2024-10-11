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ЦИК Грузии: количество избирателей за границей — 95,834
11.10.2024 15:08
По данным ЦИК Грузии, на данный момент количество избирателей, имеющих право голосовать будучи за границей, составляет 95’834 человека.
Согласно информации ведомства, эти данные не являются окончательными, и информация всё ещё уточняется с различными ведомствами.
Кроме того, по данным ЦИК, «на основе обновленных данных на завтрашнем заседании будет рассмотрен вопрос об открытии дополнительных 7 избирательных участков».
— «На заседании ЦИК также будет обсуждаться вопрос об уже открытом избирательном участке в Израиле. Основанием для этого является письмо Министерства иностранных дел, в котором говорится об обстоятельствах и рисках, связанных с ситуацией в городе Рамат-Ган в Израиле, и вопросах, касающихся функционирования избирательного участка в этих условиях», — заявил представитель ведомства.
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