

ЦИК не рассматривает вопрос об упразднении избирательного участка в Израиле

11.10.2024 16:15





Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии на данном этапе не рассматривает вопрос об упразднении избирательного участка в Израиле.



Соответствующее заявление на заседании ЦИК сделал председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили. Он ознакомил коллег с обращением МИД в ЦИК, в котором ведомство просит учреждение закрыть избирательный участок в Израиле ради безопасности граждан Грузии.



«Это в свою очередь означает, что при сохранении избирательного участка в том виде, в каком он есть, теоретически в день голосования тревога может быть объявлена несколько раз, что может сделать невозможным полноценное проведение голосования. До выборов осталось 15 дней. Участок всегда можно упразднить, восстановить, вернуть. Поэтому считаю целесообразным, чтобы комиссия на данном этапе продолжила свою деятельность», - заявил Каландаришвили.





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