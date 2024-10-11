

Рейтинги политических партий – новый опрос от Mtavari

11.10.2024 16:26





Оппозиционный телеканал Mtavari опубликовал рейтинги политических партий по итогам опроса, проведенного британской компанией SAVANTA. Исследование заказал «Фонд свободы медиа», созданный его сотрудниками.



Респонденты отвечали на вопрос: «Если бы завтра в Грузии проводились выборы, за кого вы бы проголосовали?»



Ответы распределились следующим образом:



«Грузинская мечта» — 36%;

«Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа» — 18%;

«Единство» («Национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия») — 14%;

«Гахария – За Грузию» – 10%;

«Сильная Грузия» («Лело», «За народ», «Площадь свободы», «Граждане») – 8%;

«Гирчи» (Яго Хвичия) – 3%;

«Альянс патриотов» / «Альт-инфо» – 3%;

Лейбористская партия – 2%;

Другие партии – 6%.

Согласно этим данным, основные проевропейские оппозиционные партии в сумме набирают 50% голосов. Все они подписали хартию президента Саломе Зурабишвили.



На этой неделе опрос по рейтингам партий также представил проправительственный телеканал «Имеди». Согласно ему, правящую «Грузинскую мечту» готовы поддержать почти 60%, а из оппозиции шансы преодолеть пятипроцентный проходной барьер в парламент есть только у «Национального движения» (13,6%) и «Коалиции за перемены» (10,3%).



Опрос Edison Research по заказу оппозиционного телеканала Formula отдает «мечте» 33%, а проевропейской оппозиции в сумме – 55%.



Опрос SAVANTA проводился методом личного интервью по всей стране в период с 29 сентября по 2 октября. Всего опросили 1561 респондента. Погрешность данных составляет +/–2.48%.





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