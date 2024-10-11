

Иванишвили производил российское оружие, пока Грузия воевала с Россией - расследование

11.10.2024 16:34









В расследовании отмечается, что в этом виде компания просуществовала с декабря 1995 года до 8 мая 2013 года, и была преобразована уже после продажи Бидзиной Иванишвили банка «Российский кредит». Именно «Роскред» все эти годы был крупнейшим акционером Группы «Точность», наряду с ОАО Концерн «Витязь». Даже «Рособоронэкспорт» имел в несколько раз меньшую долю, чем «Российский кредит.



Но Иванишвили был совладельцем военно-промышленной группы еще и через свою страховую компанию «РК-Гарант». Трудно изучать деятельность российских военных предприятий, но очевидно, что через «РК-Гарант» Иванишвили получал еще и военные страховые контракты. Еще одно золотое дно, к которому «кремлевские» просто так никого не пускают.

А теперь посмотрим на то, какую продукцию выпускали военные предприятия ОАО Центральная компания транснациональной промышленно-финансовой группы «Точность», главным совладельцем которой был Иванишвили. Пока Грузия отбивалась от России, Иванишвили занимался производством и продажей российского оружия, в том числе и для российской армии. Этих предприятий было около тридцати, включая пару странных инвесторов. Поэтому выберем самые «привлекательные» из тех, чья продукция уничтожала грузинских военных и гражданских.

Итак, акционеры Транснациональной промышленно-финансовой группы «Точность».



АО «Конструкторское бюро приборостроения» (КБП) — российское проектно-конструкторское бюро, одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности, расположено в городе Тула. КБП занимается разработкой высокоточного управляемого оружия для сухопутных войск, ВМФ и ВКС, систем противовоздушной обороны, скорострельных пушек и боевого стрелкового оружия. Полное наименование — Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова». Входит в состав холдинговой компании НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».



Трудно удержаться от цитирования списка самого популярного оружия, выпускаемого этим предприятием.



- Противотанковые ракетные комплексы и штурмовое вооружение: ПТРК «Корнет», «Квартет» и «Метис», комплекс автоматизированного управления противотанковыми подразделениями «Командирша-Э», реактивный пехотный огнемёт «Шмель», реактивный пехотный огнемёт повышенной дальности и мощности «Шмель-М», струйный пехотный огнемёт «Варна»;

- Комплексы вооружения легкобронированной техники и танков: комплексы вооружения с системой управления огнём Б05Я01 "Бережок", «Бахча-У», «Редут», комплекс активной защиты танка «Дрозд»;

- Межвидовой ракетный комплекс «Гермес-А»;

- Комплексы ПВО «Панцирь-С1», «Каштан-М», «Тунгуска-М1»;

- Артиллерийские комплексы управляемого вооружения «Краснополь», «Китолов», «Грань»;

- Стрелково-пушечное вооружение и боеприпасы к нему: пистолеты, пистолеты-пулемёты, снайперское оружие, гранатомёты, авиационные пушки.

АО НПО «Высокоточные комплексы» — специальная организация, образованная в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала группы предприятий, работающих в области перспективных вооружений, военной и специальной техники, в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Сейчас входит в состав госкорпорации «Ростех». В составе холдинга 12 предприятий.

Оружие:

- Оперативно-тактические ракетные комплексы, зенитные ракетные, включая переносные, ракетно-пушечные и ракетно-артиллерийские комплексы ближнего действия и малой дальности для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота («Искандер-М», «Панцирь С-1», «Игла-С»);

- Противотанковые ракетные комплексы и комплексы штурмового вооружения («Корнет», «Хризантема», «Конкурс» и т. д.);

- Комплексы управляемого артиллерийского вооружения («Краснополь», «Китолов»);

- Комплексы вооружения бронетанковой техники, боевые отделения легкобронированной техники («Бережок», «Бахча», комплексы активной защиты «Арена», «Дрозд»).

Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот»

Производство ракет и стрелкового оружия.



Оружие:

- Противотанковые ракетные комплексы серии 9К115 «Метис»;

- Ручной противотанковый гранатомет РПГ-29;

- Ручной Пулемёт Калашникова РПК 7,62 × 39 мм;

- Ручной Пулемёт Калашникова РПК-74 5,45 × 39 мм;

- Ручной Пулемёт Калашникова модернизированный РПК-74М 5,45 × 39 мм;

- Ручной Пулемёт Калашникова со складывающимся прикладом РПК-201 5,56 × 45 мм НАТО;

- Ручной Пулемёт Калашникова РПК-203 7,62 × 39 мм;

- 30-мм автоматический гранатомёт АГС-17 «Пламя» 30 × 29 мм;

- 30-мм автоматический авиационный гранатомёт АГ-17А 30 × 29 мм;

- 30-мм автоматический гранатомёт АГ-17М 30 × 29 мм

- 30-мм автоматический гранатомёт с дистанционным управлением АГ-17Д 30 × 29 мм.

Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана



Оружие:

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС "СОСНА"

Предназначен для поражения практически всех средств воздушного нападения, включая средства ВТО типа крылатых ракет и управляемых авиационных ракет, в зоне ответственности: по дальности – до 10 км, по высоте – до 5 км.



ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС "СТРЕЛА-10М4"

Модернизация ЗРК "Стрела-10М3" до уровня ЗРК "Стрела-10М4". Предназначен для защиты войсковых подразделений в различных формах боя и на марше от средств воздушного нападения и разведки, пикирующих и летящих на малых и сверхмалых высотах.



Тульский машиностроительный завод

Оружие:

- «Кортик»/«Каштан» — зенитный ракетно-артиллерийский комплекс;

- 2А42 — 30-мм автоматическая пушка;

- 2А72 — 30-мм автоматическая пушка;

- 2А38 — 30-мм пушка;

- АК-630 — 30-мм автоматическая артиллерийская установка;

- АК-306 — 30-мм автоматическая артиллерийская установка;

- АО-18 — 30-мм шестиствольный зенитный автомат 6К30ГШ и модификации;

ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» (ОАО «ЗиД») — российский оборонный завод, главное промышленное предприятие города Коврова.

Оружие:

- КСВК/АСВК «Корд» российские крупнокалиберные снайперские винтовки;

- Крупнокалиберный пулемёт «Корд»;

- КПВТ — крупнокалиберный пулемёт Владимирова танковый;

- Автомат АЕК-971;

- 9 мм пистолет-пулемёт АЕК-919К «Каштан»;

- 7,62 мм пулемёт Калашникова модернизированный «ПКМ»;

- 7,62 мм пулемёт Калашникова модернизированный на станке Степанова «ПКМС»;

- 7,62 мм пулемёт Калашникова танковый модернизированный «ПКТМ»;

- 7,62 мм пулемёт Калашникова модернизированный бронетранспортёрный «ПКМБ»;

- 7,62 мм пулемёт 6П41 «Печенег»;

- Ручной противодиверсионный гранатомёт ДП-64 «Непрядва»;

- Малогабаритный дистанционно-управляемый противодиверсионный гранатомётный комплекс ДП-65;

- «Специальный гранатомётный комплекс «РГС-50М»;

- Противопехотный автоматический гранатомётный комплекс «АГС-30»;

- Ручной противотанковый гранатомёт РПГ-7В1;

- 23 мм двухствольная авиационная пушка «ГШ-23» («ГШ-23Л»);

- 30-мм двухствольная авиационная пушка «ГШ-30» («ГШ-30К»);

- Морская тумбовая пулемётная установка «МТПУ»;

- Вкладная унифицированная самозарядная пушка «2Х35»;

- Ракета 9М39 переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» 9К38;

- Выстрел 3УБК20 с управляемой ракетой 9М119М;

- Выстрел 3УБК14Ф с управляемой ракетой 9М119Ф;

- Ракета 9М133 противотанкового комплекса большой дальности «Корнет-Э»;

- Ракета управляемая 9М120 (9М120Ф) «Атака»;

- Мишенный комплекс на базе модернизированной ПТУР «Фаланга-М»;

- Зенитная управляемая ракета 9М333 для комплекса «Стрела-10М3»;

- Зенитная управляемая ракета 9М336 для комплекса «Верба»;



Думаю, этого достаточно. Повторяю, в 2008 году Иванишвили был одним из главных хозяев производства всего перечисленного. Этот очередной «отец нации» финансировал все это и обеспечивал страховое покрытие этих вооружений. Сейчас практически все предприятия Группы «Точность» – под международными санкциями. Но я понимаю, что лук и картошка, во всех проявлениях, для грузин гораздо важнее. В самый ужасный период истории Грузии, во время войны с Россией 2008 года, Иванишвили был крупнейшим совладельцем и финансистом российского военно-промышленного конгломерата, который назывался «Группа Точность». Более современное и полное название этой организации, согласно регистрационным данным СПАРК, ОАО Центральная компания транснациональной промышленно-финансовой группы «Точность». Об этом пишет в своем расследовании журналист Владимир Иванидзе в сети «Фейсбук» В расследовании отмечается, что в этом виде компания просуществовала с декабря 1995 года до 8 мая 2013 года, и была преобразована уже после продажи Бидзиной Иванишвили банка «Российский кредит». Именно «Роскред» все эти годы был крупнейшим акционером Группы «Точность», наряду с ОАО Концерн «Витязь». Даже «Рособоронэкспорт» имел в несколько раз меньшую долю, чем «Российский кредит.Но Иванишвили был совладельцем военно-промышленной группы еще и через свою страховую компанию «РК-Гарант». Трудно изучать деятельность российских военных предприятий, но очевидно, что через «РК-Гарант» Иванишвили получал еще и военные страховые контракты. Еще одно золотое дно, к которому «кремлевские» просто так никого не пускают.А теперь посмотрим на то, какую продукцию выпускали военные предприятия ОАО Центральная компания транснациональной промышленно-финансовой группы «Точность», главным совладельцем которой был Иванишвили. Пока Грузия отбивалась от России, Иванишвили занимался производством и продажей российского оружия, в том числе и для российской армии. Этих предприятий было около тридцати, включая пару странных инвесторов. Поэтому выберем самые «привлекательные» из тех, чья продукция уничтожала грузинских военных и гражданских.Итак, акционеры Транснациональной промышленно-финансовой группы «Точность».АО «Конструкторское бюро приборостроения» (КБП) — российское проектно-конструкторское бюро, одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности, расположено в городе Тула. КБП занимается разработкой высокоточного управляемого оружия для сухопутных войск, ВМФ и ВКС, систем противовоздушной обороны, скорострельных пушек и боевого стрелкового оружия. Полное наименование — Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова». Входит в состав холдинговой компании НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».Трудно удержаться от цитирования списка самого популярного оружия, выпускаемого этим предприятием.- Противотанковые ракетные комплексы и штурмовое вооружение: ПТРК «Корнет», «Квартет» и «Метис», комплекс автоматизированного управления противотанковыми подразделениями «Командирша-Э», реактивный пехотный огнемёт «Шмель», реактивный пехотный огнемёт повышенной дальности и мощности «Шмель-М», струйный пехотный огнемёт «Варна»;- Комплексы вооружения легкобронированной техники и танков: комплексы вооружения с системой управления огнём Б05Я01 "Бережок", «Бахча-У», «Редут», комплекс активной защиты танка «Дрозд»;- Межвидовой ракетный комплекс «Гермес-А»;- Комплексы ПВО «Панцирь-С1», «Каштан-М», «Тунгуска-М1»;- Артиллерийские комплексы управляемого вооружения «Краснополь», «Китолов», «Грань»;- Стрелково-пушечное вооружение и боеприпасы к нему: пистолеты, пистолеты-пулемёты, снайперское оружие, гранатомёты, авиационные пушки.АО НПО «Высокоточные комплексы» — специальная организация, образованная в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала группы предприятий, работающих в области перспективных вооружений, военной и специальной техники, в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Сейчас входит в состав госкорпорации «Ростех». В составе холдинга 12 предприятий.Оружие:- Оперативно-тактические ракетные комплексы, зенитные ракетные, включая переносные, ракетно-пушечные и ракетно-артиллерийские комплексы ближнего действия и малой дальности для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота («Искандер-М», «Панцирь С-1», «Игла-С»);- Противотанковые ракетные комплексы и комплексы штурмового вооружения («Корнет», «Хризантема», «Конкурс» и т. д.);- Комплексы управляемого артиллерийского вооружения («Краснополь», «Китолов»);- Комплексы вооружения бронетанковой техники, боевые отделения легкобронированной техники («Бережок», «Бахча», комплексы активной защиты «Арена», «Дрозд»).Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот»Производство ракет и стрелкового оружия.Оружие:- Противотанковые ракетные комплексы серии 9К115 «Метис»;- Ручной противотанковый гранатомет РПГ-29;- Ручной Пулемёт Калашникова РПК 7,62 × 39 мм;- Ручной Пулемёт Калашникова РПК-74 5,45 × 39 мм;- Ручной Пулемёт Калашникова модернизированный РПК-74М 5,45 × 39 мм;- Ручной Пулемёт Калашникова со складывающимся прикладом РПК-201 5,56 × 45 мм НАТО;- Ручной Пулемёт Калашникова РПК-203 7,62 × 39 мм;- 30-мм автоматический гранатомёт АГС-17 «Пламя» 30 × 29 мм;- 30-мм автоматический авиационный гранатомёт АГ-17А 30 × 29 мм;- 30-мм автоматический гранатомёт АГ-17М 30 × 29 мм- 30-мм автоматический гранатомёт с дистанционным управлением АГ-17Д 30 × 29 мм.Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. НудельманаОружие:АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС "СОСНА"Предназначен для поражения практически всех средств воздушного нападения, включая средства ВТО типа крылатых ракет и управляемых авиационных ракет, в зоне ответственности: по дальности – до 10 км, по высоте – до 5 км.ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС "СТРЕЛА-10М4"Модернизация ЗРК "Стрела-10М3" до уровня ЗРК "Стрела-10М4". Предназначен для защиты войсковых подразделений в различных формах боя и на марше от средств воздушного нападения и разведки, пикирующих и летящих на малых и сверхмалых высотах.Тульский машиностроительный заводОружие:- «Кортик»/«Каштан» — зенитный ракетно-артиллерийский комплекс;- 2А42 — 30-мм автоматическая пушка;- 2А72 — 30-мм автоматическая пушка;- 2А38 — 30-мм пушка;- АК-630 — 30-мм автоматическая артиллерийская установка;- АК-306 — 30-мм автоматическая артиллерийская установка;- АО-18 — 30-мм шестиствольный зенитный автомат 6К30ГШ и модификации;ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» (ОАО «ЗиД») — российский оборонный завод, главное промышленное предприятие города Коврова.Оружие:- КСВК/АСВК «Корд» российские крупнокалиберные снайперские винтовки;- Крупнокалиберный пулемёт «Корд»;- КПВТ — крупнокалиберный пулемёт Владимирова танковый;- Автомат АЕК-971;- 9 мм пистолет-пулемёт АЕК-919К «Каштан»;- 7,62 мм пулемёт Калашникова модернизированный «ПКМ»;- 7,62 мм пулемёт Калашникова модернизированный на станке Степанова «ПКМС»;- 7,62 мм пулемёт Калашникова танковый модернизированный «ПКТМ»;- 7,62 мм пулемёт Калашникова модернизированный бронетранспортёрный «ПКМБ»;- 7,62 мм пулемёт 6П41 «Печенег»;- Ручной противодиверсионный гранатомёт ДП-64 «Непрядва»;- Малогабаритный дистанционно-управляемый противодиверсионный гранатомётный комплекс ДП-65;- «Специальный гранатомётный комплекс «РГС-50М»;- Противопехотный автоматический гранатомётный комплекс «АГС-30»;- Ручной противотанковый гранатомёт РПГ-7В1;- 23 мм двухствольная авиационная пушка «ГШ-23» («ГШ-23Л»);- 30-мм двухствольная авиационная пушка «ГШ-30» («ГШ-30К»);- Морская тумбовая пулемётная установка «МТПУ»;- Вкладная унифицированная самозарядная пушка «2Х35»;- Ракета 9М39 переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» 9К38;- Выстрел 3УБК20 с управляемой ракетой 9М119М;- Выстрел 3УБК14Ф с управляемой ракетой 9М119Ф;- Ракета 9М133 противотанкового комплекса большой дальности «Корнет-Э»;- Ракета управляемая 9М120 (9М120Ф) «Атака»;- Мишенный комплекс на базе модернизированной ПТУР «Фаланга-М»;- Зенитная управляемая ракета 9М333 для комплекса «Стрела-10М3»;- Зенитная управляемая ракета 9М336 для комплекса «Верба»;Думаю, этого достаточно. Повторяю, в 2008 году Иванишвили был одним из главных хозяев производства всего перечисленного. Этот очередной «отец нации» финансировал все это и обеспечивал страховое покрытие этих вооружений. Сейчас практически все предприятия Группы «Точность» – под международными санкциями. Но я понимаю, что лук и картошка, во всех проявлениях, для грузин гораздо важнее.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





