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Иванишвили производил российское оружие, пока Грузия воевала с Россией - расследование
11.10.2024 16:34
В самый ужасный период истории Грузии, во время войны с Россией 2008 года, Иванишвили был крупнейшим совладельцем и финансистом российского военно-промышленного конгломерата, который назывался «Группа Точность». Более современное и полное название этой организации, согласно регистрационным данным СПАРК, ОАО Центральная компания транснациональной промышленно-финансовой группы «Точность». Об этом пишет в своем расследовании журналист Владимир Иванидзе в сети «Фейсбук».
В расследовании отмечается, что в этом виде компания просуществовала с декабря 1995 года до 8 мая 2013 года, и была преобразована уже после продажи Бидзиной Иванишвили банка «Российский кредит». Именно «Роскред» все эти годы был крупнейшим акционером Группы «Точность», наряду с ОАО Концерн «Витязь». Даже «Рособоронэкспорт» имел в несколько раз меньшую долю, чем «Российский кредит.
Но Иванишвили был совладельцем военно-промышленной группы еще и через свою страховую компанию «РК-Гарант». Трудно изучать деятельность российских военных предприятий, но очевидно, что через «РК-Гарант» Иванишвили получал еще и военные страховые контракты. Еще одно золотое дно, к которому «кремлевские» просто так никого не пускают.
А теперь посмотрим на то, какую продукцию выпускали военные предприятия ОАО Центральная компания транснациональной промышленно-финансовой группы «Точность», главным совладельцем которой был Иванишвили. Пока Грузия отбивалась от России, Иванишвили занимался производством и продажей российского оружия, в том числе и для российской армии. Этих предприятий было около тридцати, включая пару странных инвесторов. Поэтому выберем самые «привлекательные» из тех, чья продукция уничтожала грузинских военных и гражданских.
Итак, акционеры Транснациональной промышленно-финансовой группы «Точность».
АО «Конструкторское бюро приборостроения» (КБП) — российское проектно-конструкторское бюро, одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности, расположено в городе Тула. КБП занимается разработкой высокоточного управляемого оружия для сухопутных войск, ВМФ и ВКС, систем противовоздушной обороны, скорострельных пушек и боевого стрелкового оружия. Полное наименование — Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова». Входит в состав холдинговой компании НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».
Трудно удержаться от цитирования списка самого популярного оружия, выпускаемого этим предприятием.
- Противотанковые ракетные комплексы и штурмовое вооружение: ПТРК «Корнет», «Квартет» и «Метис», комплекс автоматизированного управления противотанковыми подразделениями «Командирша-Э», реактивный пехотный огнемёт «Шмель», реактивный пехотный огнемёт повышенной дальности и мощности «Шмель-М», струйный пехотный огнемёт «Варна»;
- Комплексы вооружения легкобронированной техники и танков: комплексы вооружения с системой управления огнём Б05Я01 "Бережок", «Бахча-У», «Редут», комплекс активной защиты танка «Дрозд»;
- Межвидовой ракетный комплекс «Гермес-А»;
- Комплексы ПВО «Панцирь-С1», «Каштан-М», «Тунгуска-М1»;
- Артиллерийские комплексы управляемого вооружения «Краснополь», «Китолов», «Грань»;
- Стрелково-пушечное вооружение и боеприпасы к нему: пистолеты, пистолеты-пулемёты, снайперское оружие, гранатомёты, авиационные пушки.
АО НПО «Высокоточные комплексы» — специальная организация, образованная в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала группы предприятий, работающих в области перспективных вооружений, военной и специальной техники, в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Сейчас входит в состав госкорпорации «Ростех». В составе холдинга 12 предприятий.
Оружие:
- Оперативно-тактические ракетные комплексы, зенитные ракетные, включая переносные, ракетно-пушечные и ракетно-артиллерийские комплексы ближнего действия и малой дальности для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота («Искандер-М», «Панцирь С-1», «Игла-С»);
- Противотанковые ракетные комплексы и комплексы штурмового вооружения («Корнет», «Хризантема», «Конкурс» и т. д.);
- Комплексы управляемого артиллерийского вооружения («Краснополь», «Китолов»);
- Комплексы вооружения бронетанковой техники, боевые отделения легкобронированной техники («Бережок», «Бахча», комплексы активной защиты «Арена», «Дрозд»).
Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот»
Производство ракет и стрелкового оружия.
Оружие:
- Противотанковые ракетные комплексы серии 9К115 «Метис»;
- Ручной противотанковый гранатомет РПГ-29;
- Ручной Пулемёт Калашникова РПК 7,62 × 39 мм;
- Ручной Пулемёт Калашникова РПК-74 5,45 × 39 мм;
- Ручной Пулемёт Калашникова модернизированный РПК-74М 5,45 × 39 мм;
- Ручной Пулемёт Калашникова со складывающимся прикладом РПК-201 5,56 × 45 мм НАТО;
- Ручной Пулемёт Калашникова РПК-203 7,62 × 39 мм;
- 30-мм автоматический гранатомёт АГС-17 «Пламя» 30 × 29 мм;
- 30-мм автоматический авиационный гранатомёт АГ-17А 30 × 29 мм;
- 30-мм автоматический гранатомёт АГ-17М 30 × 29 мм
- 30-мм автоматический гранатомёт с дистанционным управлением АГ-17Д 30 × 29 мм.
Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана
Оружие:
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС "СОСНА"
Предназначен для поражения практически всех средств воздушного нападения, включая средства ВТО типа крылатых ракет и управляемых авиационных ракет, в зоне ответственности: по дальности – до 10 км, по высоте – до 5 км.
ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС "СТРЕЛА-10М4"
Модернизация ЗРК "Стрела-10М3" до уровня ЗРК "Стрела-10М4". Предназначен для защиты войсковых подразделений в различных формах боя и на марше от средств воздушного нападения и разведки, пикирующих и летящих на малых и сверхмалых высотах.
Тульский машиностроительный завод
Оружие:
- «Кортик»/«Каштан» — зенитный ракетно-артиллерийский комплекс;
- 2А42 — 30-мм автоматическая пушка;
- 2А72 — 30-мм автоматическая пушка;
- 2А38 — 30-мм пушка;
- АК-630 — 30-мм автоматическая артиллерийская установка;
- АК-306 — 30-мм автоматическая артиллерийская установка;
- АО-18 — 30-мм шестиствольный зенитный автомат 6К30ГШ и модификации;
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» (ОАО «ЗиД») — российский оборонный завод, главное промышленное предприятие города Коврова.
Оружие:
- КСВК/АСВК «Корд» российские крупнокалиберные снайперские винтовки;
- Крупнокалиберный пулемёт «Корд»;
- КПВТ — крупнокалиберный пулемёт Владимирова танковый;
- Автомат АЕК-971;
- 9 мм пистолет-пулемёт АЕК-919К «Каштан»;
- 7,62 мм пулемёт Калашникова модернизированный «ПКМ»;
- 7,62 мм пулемёт Калашникова модернизированный на станке Степанова «ПКМС»;
- 7,62 мм пулемёт Калашникова танковый модернизированный «ПКТМ»;
- 7,62 мм пулемёт Калашникова модернизированный бронетранспортёрный «ПКМБ»;
- 7,62 мм пулемёт 6П41 «Печенег»;
- Ручной противодиверсионный гранатомёт ДП-64 «Непрядва»;
- Малогабаритный дистанционно-управляемый противодиверсионный гранатомётный комплекс ДП-65;
- «Специальный гранатомётный комплекс «РГС-50М»;
- Противопехотный автоматический гранатомётный комплекс «АГС-30»;
- Ручной противотанковый гранатомёт РПГ-7В1;
- 23 мм двухствольная авиационная пушка «ГШ-23» («ГШ-23Л»);
- 30-мм двухствольная авиационная пушка «ГШ-30» («ГШ-30К»);
- Морская тумбовая пулемётная установка «МТПУ»;
- Вкладная унифицированная самозарядная пушка «2Х35»;
- Ракета 9М39 переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» 9К38;
- Выстрел 3УБК20 с управляемой ракетой 9М119М;
- Выстрел 3УБК14Ф с управляемой ракетой 9М119Ф;
- Ракета 9М133 противотанкового комплекса большой дальности «Корнет-Э»;
- Ракета управляемая 9М120 (9М120Ф) «Атака»;
- Мишенный комплекс на базе модернизированной ПТУР «Фаланга-М»;
- Зенитная управляемая ракета 9М333 для комплекса «Стрела-10М3»;
- Зенитная управляемая ракета 9М336 для комплекса «Верба»;
Думаю, этого достаточно. Повторяю, в 2008 году Иванишвили был одним из главных хозяев производства всего перечисленного. Этот очередной «отец нации» финансировал все это и обеспечивал страховое покрытие этих вооружений. Сейчас практически все предприятия Группы «Точность» – под международными санкциями. Но я понимаю, что лук и картошка, во всех проявлениях, для грузин гораздо важнее.
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