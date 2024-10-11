

Против Михаила Саакашвили могут завести еще одно уголовное дело

11.10.2024 16:42





В отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили могут завести еще одно уголовное дело.



Грузинская прокуратура заявила, что показания против Саакашвили дал Давид Хечуашвили, признанный виновным в покушении на Гиви Таргамадзе.



Речь идет о подрыве машины Таргамадзе недалеко от офиса партии Саакашвили, «Единого национального движения» (ЕНД) 4 октября 2016 года, за четыре дня до парламентских выборов. В момент взрыва в машине находились Таргамадзе и его водитель, они получили легкие повреждения, пятеро прохожих серьезно пострадали, напоминает агентство «Новости-Грузия».



Давид Хечуашвили, 1974 года рождения, был признан виновным, осужден заочно на 18 лет и объявлен в розыск, его задержали несколько недель назад при попытке незаконно перейти границу со стороны Турции, в районе КПП «Карцахи».



«Человек, разыскиваемый по факту покушения на убийство члена «Национального движения» Гиви Таргамадзе, предоставил следствию важную информацию», – заявил сегодня Амиран Гулуашвили на специальном брифинге в прокуратуре.



Согласно показаниям Хечуашвили, Саакашвили дал указание следить за одним из бывших лидеров ЕНД «из недоверия».



При этом из материалов следствия выходит, что сам Хечуашвили с Саакашвили не встречался. Он ссылается на криминального авторитета Шоту Чичиашвили, который якобы передал «задание от Саакашвили» в обмен на «хорошую должность в Украине». Есть еще один фигурант, некий «Дима», который также был подключен к слежке.



Хечуашвили заявил, что к организации взрыва он отношения не имеет, и речь шла только о слежке. По его словам, в день, когда произошел теракт, он передал Чичиашвили информацию о том, что Гиви Таргамадзе вышел из офиса «Нацдвижения» и сел в машину – сразу после этого и произошел взрыв.



Шота Чичиашвили дать показания по этому делу уже не сможет. Осенью 2019 года он был убит в перестрелке с полицией в Киеве. Это криминальный авторитет, известный по громким делам в Грузии в начале 2000-х. При Саакашвили в Грузии его посадили на 22 года, но после прихода к власти «Грузинской мечты» амнистировали, Чичиашвили вышел на свободу в 2013 году.



Что касается Хечуашвили, СМИ тогда сообщали, что он бывший сотрудник департамента конституционной безопасности МВД Грузии.



В свое время, после подрыва автомобиля, Таргамадзе выразил недоверие следствию и начал собственное расследование. Он утверждал, что стал мишенью российских спецслужб.



Против экс-президента возбуждены уголовные дела по обвинению в хищении бюджетных средств; разгоне акции 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества ее владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.



В 2018 году суд Грузии заочно приговорил Михаила Саакашвили по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд признал Михаила Саакашвили виновным в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы.



20 октября 2021 года прокуратура Грузии предъявила Саакашвили еще одно обвинение - незаконное пересечение государственной границы. По данным следствия, в конце сентября Саакашвили тайно вернулся из Украины в Грузию в трейлере, груженом молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского порта Черноморск в порт Поти.





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