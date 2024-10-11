

Угулава: заказчиком покушения на убийство Таргамадзе является Иванишвили, исполнителем — тесть Гарибашвили

11.10.2024 16:48





Гиги Угулава, член коалиции «Единство — Национальное движение», прокомментировал заявление по делу о покушении на жизнь Гиви Таргамадзе. По его словам, прокуратура своим заявлением признала, что приказ о нападении и взрыве на Гиви Таргамадзе был отдан олигархом Бидзиной Иванишвили, а его исполнителем является тесть Гарибашвили, то есть клан Тамаза Тамзашвили. Угулава назвал данные прокуратуры «бредом».



«Мы услышали еще один неслыханный бред от прокуратуры Иванишвили. <> Сегодня прокуратура признала, что приказ о нападении на Гиви Таргамадзе, конкретно о взрыве, был отдан Иванишвили. Что, в частности, его исполнителем является тесть Гарибашвили — клан Тамаза Тамзашвили.



<Раньше> прокуратура обходила стороной и не называла фамилии, в частности, Чичиашвили и Абрамишвили, о которых общественность и все посвященные стороны прекрасно знают, что они были нанятыми убийцами Тамаза Тамазашвили.



Это те люди, через которых Тамаз Тамазашвили, когда он был главой полиции Кахетии во времена Шеварднадзе, похищал людей и организовывал вымогательство. Господин Хечуашвили — нанятый свидетель. Это означает, что с ним заключена сделка, по которой его легко выпустить <из тюрьмы>.



Я хотел бы напомнить общественности, что в течение получаса после взрыва тогдашний премьер-министр господин (Георгий) Квирикашвили <> указал на Украину, затем указал и в нашу сторону. Прошло уже восемь лет, и вот, в преддверии очередных выборов эта тема становится вопросом спекуляций вокруг этого дела. Но главное то, что «на воре шапка горит» и сегодня прокуратура выдала себя», — заявил Угулава.



Он также сообщил, что Чичиашвили был приговорен в 2013 году к 22 годам лишения свободы, и правительство Иванишвили освободило его как политического заключенного.





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