

Хазарадзе обратился к бюджетникам - не пугайтесь смены власти, время политического возмездия прошло

11.10.2024 18:22





«Мы обращаемся ко всем, солдатам, полицейским, учителям, нашим гражданам, занятым в бюджетной сфере, не бойтесь смены власти. Время политического возмездия прошло. 26 октября вам следует проголосовать за ту политическую силу, которую вы хотите, и вы должны быть уверены, что ваш выбор не окажет негативного влияния на ваше положение и карьеру», — заявил в своем заявлении лидер коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе.



По словам Хазарадзе, большинство избирателей уже точно знают, что не хотят, чтобы у власти была «Грузинская мечта». Выборы и честный подсчет голосов докажут это.



Кроме того, Мамука Хазарадзе обращается ко всем политическим партиям и отмечает, что 26 октября и в последующие дни они должны достойно сохранить лицо и обеспечить безопасность людей.



«Я от имени всех лидеров коалиции «Сильная Грузия» призываю членов и сторонников нашей коалиции, прежде всего, подать пример достойного поведения. Мы также предупреждаем «Грузинскую мечту», что вам не будет позволено манипулировать голосами, физически запугивать избирателей, и мы будем строго реагировать на все подобные попытки. Результаты выборов, которые будут признаны международным сообществом легитимным выражением воли грузинского народа, также должны быть приемлемыми для всех.



И, наконец, у нас есть простое послание для избирателей: пожалуйста, не оставайтесь дома! Идите на выборы! От вас на этих выборах зависит очень многое, ваш голос является решающим. Независимо от того, какую партию вы поддерживаете, пожалуйста, примите участие в этом важнейшем для страны процессе. Голосуйте с патриотической ответственностью и духом. Будущее Грузии в ваших руках!» — говорится в заявлении Мамуки Хазарадзе.







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