

Таргамадзе: Заказчиком был Иванишвили, исполнителем - это правительство, при участии русских

11.10.2024 19:45





Для меня совершенно ясно, что заказчиком, разумеется, был Иванишвили, исполнителем - это правительство, при участии русских, - так реагирует оппозиционный политик Гиви Таргамадзе на информацию, распространенную прокуратурой.



По словам Гиви Таргамадзе, власти одним и тем же терактом хотят второй раз повлиять на выборы.



«Цинизм всего этого в том, что они хотят второй раз повлиять на выборы одним и тем же террористическим актом. Они сделали это на выборах 2016 года, сейчас они еще раз хотят повлиять и на эти выборы...



Теперь с этим делом совершенно все ясно. Мне совершенно ясно, что заказчиком был Иванишвили, исполнителем - это правительство, при участии русских. Я в этом абсолютно уверен. Эти группы всегда работали на русских.



Соответственно, через две недели, когда они уйдут из власти, и установится нормальное правосудие, я обещаю, не то что Хечуашвили не сможет покинуть тюрьму, а они все один за другим сядут с ним рядом», - заявил Таргамадзе в беседе с «Формулой».



Для справки, по информации прокуратуры, согласно показаниям задержанного по факту попытки убийства Гиви Таргамадзе Дарчо Хечуашвили, осуществлять контроль и слежку за Таргамадзе поручил Михаил Саакашвили, поскольку «он не доверял Таргамадзе». Вместе с тем, по сообщению ведомства, свидетель вместе с Михаилом Саакашвили называет и Гию Лорткипанидзе, бывшего заместителя министра внутренних дел Грузии, который сейчас находится в Украине.





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