

Глава администрации президента призвал ЦИК немедленно принять решение об открытии избирательного участка в Страсбурге

11.10.2024 19:51





Мы призываем ЦИК немедленно принять решение об открытии избирательного участка в Страсбурге и содействовать реализации эмигрантами своего права, гарантированного Конституцией, - говорится в заявлении главы администрации президента Грузии Натии Сулава.



По заявлению Натии Сулавы, избирательный участок должен быть открыт в Страсбурге, поскольку в Страсбурге проживают тысячи граждан Грузии и на консульском учет встали не менее 400 граждан Грузии, а главное, в Страсбурге есть дипломатическое представительство Грузии.



«Сегодня Центральная избирательная комиссия приняла решение об открытии 7 новых избирательных участков за рубежом. Следует отметить, что сегодняшнее решение ЦИК никак не отвечает на просьбу тысяч иммигрантов открыть избирательные участки в крупных городах Европы и Соединенных Штатов Америки. На сегодняшнем заседании ЦИК также обсуждался вопрос открытия избирательного участка во французском городе Страсбург, однако комиссия этот вопрос не удовлетворила. Следует отметить, что требования тысяч эмигрантов, которые были направлены в ЦИК и МИД, были отклонены, а в МИД сослались на то, что открытие участка за рубежом возможно только в диппредставительстве Грузии. Одной из причин отказа стал вопрос безопасности.



Президент Грузии несколько раз встречалась с европейскими и американскими послами в Грузии, в том числе с послом Франции, и получила полную поддержку со стороны послов относительно открытия дополнительных округов.



Исходя из того, что в Страсбурге проживают тысячи [грузинских] граждан, и не менее 400 граждан Грузии находятся на консульском учете в Страсбурге, а главное, в Страсбурге есть дипломатическое представительство Грузии, мы призываем ЦИК немедленно принять решение об открытии избирательного участка в Страсбурге и этим решением и содействовать реализации эмигрантами своего избирательного права, гарантированного Конституцией», - говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





