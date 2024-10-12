

БДИПЧ публикует промежуточный отчет о предвыборной обстановке в Грузии

12.10.2024 10:25





Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) публикует промежуточный отчет о предвыборной обстановке в Грузии.



В промежуточном отчете говорится об общем политическом контексте, правовой базе и избирательной системе парламентских выборов 26 октября 2024 года. Кроме того, в отчете рассматриваются работа избирательной администрации и избирательные технологии.



«Впервые в истории на всех избирательных участках будут использоваться электронные устройства для идентификации избирателей, подсчета результатов, определения предварительных результатов и их передачи», - говорится в отчете.



В отчете акцентировано внимание на правах и регистрации избирателей. Согласно отчету, в ходе разговоров с миссией БДИПЧ по наблюдению за выборами заинтересованные стороны, участвующие в процессе, не выразили особой обеспокоенности по поводу инклюзивности списков избирателей, хотя некоторые отметили, что в списке избирателей все еще существуют неточности, вероятно, связанные с наличием в списке умерших лиц и граждан, де-факто проживающих за рубежом.



Вместе с тем, в отчете говорится, что предвыборный период проходит в достаточно спокойной обстановке.



«Закон устанавливает справедливые условия для предвыборной агитации. Официальный предвыборный период начался 27 августа и до сих пор протекает в достаточно спокойной обстановке; большинство избирательных субъектов занимаются подомовыми обходами, активностью в социальных сетях, встречами и редко относительно масштабными акциями. Представители некоторых оппозиционных партий выразили обеспокоенность предполагаемой тактикой запугивания со стороны сторонников правящей партии и государственных ведомств, которая направлена ​​против их предвыборной кампании, а также против избирателей», - говорится в отчете.



Что касается предвыборной кампании и посланий политиков, согласно отчету, предвыборные послания, попавшие под наблюдение до этого этапа, в основном насыщены крайне поляризованной риторикой: «правящая партия представила выборы как выбор между миром и войной, при этом большинство оппозиционных партий называет эти выборы референдумом о геополитическом положении страны».



В промежуточном отчете наблюдательной миссии БДИПЧ также отражены последние решения Антикоррупционного бюро.



В отчете говорится, что Антикоррупционное бюро начало углубленную проверку финансирования в период избирательной кампании и запросило дополнительные отчеты в соответствии с возложенными обязанностями.



«Все избирательные субъекты представили свои первые промежуточные отчеты. Антикоррупционное бюро опубликовало это на своем сайте, несмотря на то, что по закону бюро не обязано публиковать подробные проверки и выводы этих отчетов до дня голосования», - говорится в сообщении.



Вместе с тем, в промежуточном отчете внимание акцентировано на медиа-среде и отмечается, что медиа-среда разнообразна, но сильно поляризована и отражает политические и бизнес-интересы. Также говорится, что в отношении СМИ рассматривается ряд гражданских дел о клевете, а угрозы в адрес журналистов по-прежнему актуальны.



Как говорится в отчете, выборы проходят на фоне усиления политической поляризации и углубления антагонизма между правительством и президентом, а также общественного недовольства, вызванного принятием различных законов.



«В 2023 и 2024 годах прошли масштабные протесты против закона «О прозрачности иностранного влияния», который первоначально был отозван в 2023 году, но был заново в следующем году и принят 28 мая 2024 года. Сразу после этих событий и принятия закона многие заинтересованные стороны, вовлеченные в процесс, сообщили в миссию по наблюдению за выборами БДИПЧ (ODIHR EOM) о фактах насилия и запугивания в отношении участников протестов, гражданского общества и журналистов. В июле президент и тридцать восемь депутатов с более 122 представителей гражданского общества и медиа подали иск против закона «О прозрачности иностранного влияния» в Конституционный суд и потребовали временного приостановления действия положений закона. 9 октября суд принял иск к рассмотрению, но отказался приостановить действие закона до опубликования окончательного решения. Многие местные и международные организации, в том числе БДИПЧ, выразили обеспокоенность тем, что принятие этого закона может оказать негативное влияние на реализацию свободы объединений и выражения мнений.



17 сентября парламент Грузии принял закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который подвергли жесткой критике ряд международных организаций, и в том числе при встрече с миссией БДИПЧ по наблюдению за выборами вовлеченные в процесс несколько заинтересованных сторон, как ограничительную меру основных свобод и инструмент, направленный на стигматизацию ЛГБТ-сообщества», - говорится в отчете.



По данным БДИПЧ/ОБСЕ, Миссия БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами в Грузии (МНВ БДИПЧ) начала работу 11 сентября по приглашению правительства Грузии и в соответствии со своим мандатом. Миссию возглавляет посол миссии Оуэн Мерфи. Основная команда миссии состоит из 12 членов, работающих в Тбилиси, и 30 долгосрочных наблюдателей, которые с 19 сентября были распределены в масштабе страны. Члены миссии были выбраны из 22 стран-членов ОБСЕ; 48% из них — женщины. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) попросило государства-члены направить 350 краткосрочных наблюдателей для присутствия на процедурах дня голосования.





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