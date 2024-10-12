

Лидеры «Грузинской мечты» ни на что не способны, кроме как сплетничать - Гахария

12.10.2024 10:27





Они ни на что не способны, кроме как сплетничать, поэтому я предприму шаг, чтобы у них не было возможности и права задавать эти глупые вопросы, - так прокомментировал председатель партии «Гахария – За Грузию» Георгий Гахария заявления, сделанные лидерами «Грузинской мечты» в его адрес.



Как отметил Гахария в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс», этим шагом станут следственные форматы в парламенте.



«Все мои решения, действия и шаги были в полном соответствии с законом. Подтверждением этому является тот факт, что эти трусливые и отчаявшиеся ребята вспоминают об этом за 1 месяц или 2 недели до выборов. Если у них есть какие-то опасения, им следует обратиться в прокуратуру. Я ждал, что они предпримут какие-то действия, кроме сплетен. Раз они выходят и так много сплетничают, то им нужно же что-то сделать. Поскольку они ни на что не способны, кроме как сплетничать, поэтому я предприму шаг, чтобы у них не было возможности и права задавать эти глупые вопросы. Этим шагом станут следственные форматы в парламенте, что даст возможность широкой дискуссии для общественности», - заявил Гахария.



По его словам, со всех сплетников в конечном итоге спросится.



«Итак, давайте расшифруем это. Чем больше они сплетничают, тем все яснее видит мудрый грузинский избиратель, и я не буду опускаться до того, чтобы начать сплетничать из-за воздействия на эмоции избирателей в преддверии выборов. Я не буду этого делать. Но, поверьте, со всех сплетников в конечном итоге спросится», - заявил Гахария.



По мнению Гахария, «Грузинская мечта» перешла на бред, который, по его же словам, является «вопросом медицинского диагноза».



«Через две недели у нас очень важные выборы… Глядя на этих людей, я действительно думаю, что это вопрос медицинского диагноза. Что касается меня, то, исходя из тех глупостей, которые они говорят, я думаю после выборов сделать все, чтобы создать парламентскую следственную комиссию, которая ответит на все эти вопросы», - заявил Георгий Гахария.





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